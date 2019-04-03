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ABD, Hindistan'a MH-60R helikopteri satışını onayladı

ABD'nin Hindistan'a 24 helikopter satışını onayladığı bildirildi.

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Press Trust of India ajansının haberinde, Trump yönetiminin, Hindistan'a Lockheed Martin üretimi 24 MH-60R helikopterinin satışını onayladığı, denizaltı takibinin yanı sıra arama-kurtarma operasyonları için tasarlanan bu modellerin, İngiliz yapımı Deniz Aslanı helikopterlerinden oluşan filonun yerine geçeceği belirtildi.  

Haberde satışın 2,6 milyar dolara mal olacağı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "öngörülen satışın, ABD ile Hindistan arasında stratejik ilişkinin güçlendirilmesine, Hint Pasifiği ve Güney Asya'da ekonomik gelişme, barış, siyasi istikrar için önemli bir güç olmayı sürdüren başlıca savunma ortağının güvenliğinin artırılmasına yardım ederek, ABD'nin ulusal güvenliğini ve dış politikasını destekleyeceği" kaydedildi.  

Hint yetkililer henüz konuyla ilgili açıklama yapmazken, güvenlik uzmanları, helikopter satışı anlaşmasının, Hindistan donanmasının kabiliyetlerini artıracağını, aynı zamanda bölgede silahlanma yarışını körükleyeceğini, Çin ve Pakistan'ı endişeye sevk edecek bir gelişme olduğunu belirtiyor. 

Uzaydaki astronotlara yiyecek götürecek

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