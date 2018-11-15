Mike Pence: ABD Hint Pasifiği'nde kontrol değil iş birliği istiyor

33. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi için Singapur'da bulunan Pence, liderlere yaptığı konuşmada, bölgede "hükümdarlığa ve saldırganlığa yer olmadığını" vurgulayarak, ABD'nin "denizlerin ve göklerin özgürlüğü için omuz omuza çalışma kararlılığını" yineledi.

Pence, "Sizler gibi Hint Pasifiği'nde büyük küçük tüm ülkelerin refahı ve gelişimi arayışındayız, egemenliğimizi koruyarak, değerlerimize sahip çıkarak ve birlikte güçlenerek." ifadesini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı zirve sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada da ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin 2019 başında yapılabileceğini kaydetti.

Pence, zirvede Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasının "detaylarının kağıda dökülmesinin" planlandığını, o zamana dek Washington yönetiminin Kuzey Kore'ye "azami baskı" yapmayı sürdüreceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Son dönemde taraflar arasında nükleer silahsızlanmaya ilişkin görüşmeler durma noktasına gelirken, son olarak Pyonyang yönetimi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile üst düzey bir Kuzey Koreli yetkili arasında geçen hafta yapılması planlanan görüşmeyi iptal etmişti.

Kuzey Kore ay başında da "ABD ülkeye yönelik yaptırımları kaldırmazsa nükleer cephaneliğini güçlendirmeyi hedefleyen devlet politikasını yeniden canlandırabileceği" uyarısında bulunmuştu.