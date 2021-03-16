ABD Hint-Pasifik Koordinatörü Campbell, Avustralya'ya ekonomik baskı uygulayan Çin'i uyardı

AA 16 Mart 2021 Salı 13:49 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 13:50

The Sydney Morning Herald gazetesine konuşan Campbell, Biden yönetiminin, Çin hükümetine "Avustralya'yı sahada yalnız bırakmayacağız." mesajı verdiğini söyledi.

Campbell, Avustralya'ya uyguladığı ekonomik baskılar son bulana kadar Çin'le ilişkilerde herhangi bir gelişmenin sağlanmayacağını ifade etti.

ABD Başkanı Biden'ın Avustralya Başbakanı Scott Morrison'la hafta sonu video konferans yoluyla düzenlenen dörtlü toplantıda görüştüğünü hatırlatan Campbell, Biden'in "Avustralya'nın yanında olduğunu" söylediğini aktardı.

Hem Avustralya hem de Çin'de neler olup bittiğinin tam olarak farkında olduklarını belirten Campbell, Canberra ile Pekin arasında daha normal bir etkileşim olana kadar Çin ile ilişkileri iyileştirmek için önemli adımlar atmayacaklarını ifade ettiklerini vurguladı.

Campbell, ABD'den finans yetkililerinin Avustralya ile diğer seçeneklerini de görüşeceğini belirterek, "Sanırım ekonomi yetkililerinin keşfedeceği başka adımlar da var. Bu beyan edilmemiş adımlar sadece Avustralya için değil. Filipinler, Vietnam, Tayvan, Japonya ve diğerleri de var. Bu ortak bir endişe ve bence daha fazla diyaloğa değer." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Japonya Başbakanı Yoşihide Suga ile 12 Mart'ta video konferans yoluyla liderler düzeyinde dörtlü toplantı gerçekleştirmişti.

Biden, Hint-Pasifik bölgesinin açık ve özgür olmasını Avustralya, Japonya ve Hindistan ile ele alırken, Bakanların Güney Çin Denizi, Doğu Çin Denizi ve kara sınırlarıyla Çin'in bir şekilde etki alanına giren bu ülkelerle Pekin yönetimine karşı dayanışma mesajı vermesi bekleniyor.

- Çin, Avustralya'dan ithal ettiği ürünlere kısıtlama getiriyor

Son yıllarda Çin, Avustralya'yı Hong Kong ve Tayvan meselelerinde iç işlerine karışmakla itham ederken, Avustralya'nın da Çin'i kendi iç işlerine karışmakla suçladığı basına yansıyor.

Çin, Mayıs 2020'den bu yana Avustralya'dan yapılan tahıl, et ve süt ürünleri, kereste, pamuk ve kömür ithalatını art arda yaptırımlarla hedef almış, yine bu ülkeden ithal ettiği şaraba yüzde 200 gümrük tarifesi uygulamıştı.

Avustralya Ticaret Bakanı Simon Birmingham, Çin'in Avustralya'dan ithal ettiği bazı ürünlere kısıtlama getirmesiyle iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'na (STA) zarar verdiğini söylemişti.