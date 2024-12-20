ABD'nin Yakın Doğu Politikalarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf ve beraberindeki heyet Suriye'de muhalif lider Ahmet eş-Şara (Ebu Muhammed Culani) ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Leaf, eş-Şara'nın başına yakalanması için konulan 10 milyon dolarlık ödülün kaldırılacağını söyleyerek, yaptırımların kaldırılabilmesi için eylem ve demokratik ilerleme görülmesi gerektiğini söyledi.

Eş-Şara'nın terör örgütlerinin Suriye topraklarında faaliyet göstermesine ya da ABD veya komşu ülkelere tehdit oluşturmasına izin vermeme sözü verdiğini belirten Leaf, "Görüşmedeki olumlu mesajları memnuniyetle karşılıyoruz. Sadece laf değil, bu ilkeler ve eylemler konusunda ilerleme arayacağız" dedi.

"SURİYELİLERİN ÖNCÜLÜĞÜNDE BİR SİYASİ SÜRECE TAM DESTEK VERİYORUZ"

Eş-Şara ile yapılan görüşmede, Suriye'deki geçiş döneminde kapsayıcılığın ve geniş istişarenin önemini vurguladığını kaydeden Leaf, "Kadınlar da dahil olmak üzere tüm Suriyelilerin ve Suriye'nin farklı etnik ve dini topluluklarının haklarına saygı gösteren kapsayıcı ve temsili bir hükümetle sonuçlanacak, Suriyelilerin öncülüğünde bir siyasi sürece tam destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"İRAN'IN SURİYE'DE HİÇBİR ROLÜ OLMAYACAK"

Eş-Şara ile yaptığı görüşmenin ardından Beşşar Esed'in müttefiki İran'ın Suriye'deki rolünün tamamen sona ermesini beklediğini belirten Leaf, "Bugünden bakarak karar vermem gerekirse, İran'ın Suriye'de hiçbir rolü olmayacak ve olmamalı da" dedi.

Leaf, eş-Şara'nın ise kendisine "en önemli önceliklerinin ülkeyi ekonomik iyileşme yoluna sokmak olduğunu" söylediğini ifade etti.