ABD hükûmetinin kapatılmasının etkileri, ABD sınırlarını aştı

Meksika sınırına inşa etmek istediği duvara onay çıkmayan ABD Başkanı Donald Trump’ın kongre bütçesini onaylamamasının ardından kapanan ABD Hükûmeti, beş günden fazla süredir herhangi bir faaliyet göstermiyor.

İstediği duvarın inşa edilmesi için gerekli bütçenin onaylanmasını isteyen Trump, hükûmetin ne zaman açılacağıyla ilgili bir soruya, “Ne zaman açılacağını söyleyemem; fakat şunu söyleyebilirim ki, sınıra inşa edilecek duvara onay çıkana dek açılmayacak.” yanıtını vererek ABD’yi siyasi bir çıkmaza soktu.

Kapanan bir hükûmetin ABD’ye etkileri tartışılırken, Washington Post yazarı Adam Taylor, kapalı bir ABD hükûmetinin dünyaya etkilerini üç madde altında masaya yatırdı.

Geçmişe dönük maaşlarını alamayabilirler

Dünya genelinde binlerce çalışanı bulunan ABD yönetimi, özellikle elçiliklerinde “hayati önemde” çok sayıda personel bulunduruyor. Ulusal güvenlik ve insan yaşamının güvenliği alanlarında çalışan bu insanların, ABD hükûmeti açıksa da kapalıysa da günlük çalışmalarını sürdürmeleri bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, söz konusu kongre bütçesini onaylar onaylamaz, bu kategoride bulunan ABD’li diplomatların geçmişe yönelik ücretleri hesaplarına yatırılıyor.

ABD vatandaşı olmadığı halde ABD hükûmetiyle iş anlaşması bulunan personelin, hükûmetin kapatılmasıyla ilgili olarak geçmişe dönük maaşları ise yatırılmayabiliyor.

“Mevcut fon tükenene dek hizmet vereceğiz”

Federal hükûmetin kapatılması, ABD’nin içerideki ve dışarıdaki çalışanlarını etkilemesini yanı sıra, tamamlanması gereken işleri de sekteye uğratıyor.

Hükûmetin kapalı olduğu dönemde pasaport ve vize işlemlerinin sürdürüleceğini açıklayan ABD Dışişleri Bakanlığı, bu işlemlerin “mevcut fon yeterli olduğu sürece” devam edeceğini belirtti.

Kendi vatandaşlarını bilgilendiremediler

Endonezya’da meydana gelen tsunamiyle ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, Endonezya’da bulunan ABD vatandaşlarının “Cakarta Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabını takip etmesi” gerektiğini söylemiş olmasına rağmen, söz konusu büyükelçilikten yapılan açıklamada, ABD hükûmetinin kapatılmasından dolayı tweet akışının durdurulduğu ifade edildi.

Dünyanın en büyük sismik araştırma merkezlerinden olan ABD Jeolojik Gözlem Merkezi de, Endonezya’da meydana gelen tsunamiyle ilgili veri sağlayamadı.

Hükûmetin kapatılması, “insani yardım” ve “dış ülkelere yardım”ları da aynı oranda etkiliyor. ABD varlıklarının korunması dışında hiçbir yeni fonlama yapılmazken, hükûmetin kapalı durduğu her saniye, yeni sınırlandırmaları da beraberinde getiriyor.

Sadece geçen yıl 3 kere kapandı

ABD hükûmetinin kapanması, birçok diğer ülke tarafından “şaşkınlık verici” olarak tanımlanıyor. Küresel siyasetin büyük kısmı için, kapanan hükûmet dolayısıyla binlerce memurun maaşlarının ödenmemiş olması “duyulmuş şey değil” şeklinde yorumlanıyor.

1979 yılından bu yana 22 kez hükûmetin kapatıldığı ABD’de, yalnızca geçen yıl 3 kere hükûmet kapatıldı.

“Böyle saçmalıklar yaşanmadığı için şükretmeliler”

Kanada’nın Globe and Mail gazetesinde köşe yazarı olan Lawrence Martin, Ocak 2018’de kaleme aldığı makalesinde, “Kanadalılar, kendi yönetim sistemlerinin, Amerikalılarınkinden daha iyi olduğunu düşünüyor. Daha fazla kanıt istiyorlarsa, şu an Vaşington’da kapanan hükûmete bakıp kendi sistemlerinin böyle saçmalıklara izin vermediği için şükretmeliler.” ifadelerine yer vermişti.