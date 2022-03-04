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Dünya

ABD hükümeti harekete geçti! Ukrayna vatandaşlarına ''Koruma Statüsü'' verilecek

ABD yönetimi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 1 Mart tarihi itibarıyla ABD'de bulunan Ukrayna vatandaşlarına 18 aylık 'Geçici Koruma Statüsü' verileceğini açıkladı.

AA4 Mart 2022 Cuma 02:13 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 02:14
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ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik önceden planlı ve gerekçesiz saldırıları devam eden bir savaşa, anlamsız şiddete ve Ukraynalıların başka ülkelerde mülteci olmasına yol açtı." ifadesini kullandı.

Mayorkas, ABD'nin bu dönemde Ukraynalıları korumaya devam edeceğini belirterek ABD'nin 1 Mart itibarıyla ülkedeki Ukrayna vatandaşlarına 18 aylığına geçici koruma hakkı vereceğini duyurdu.

"Geçici Koruma Statüsü"nün devam eden silahlı çatışma, çevre felaketi ya da olağanüstü durumlar halinde ilgili ülkelerin vatandaşlarına verildiğini belirten Mayorkas, Ukrayna'nın hem silahlı çatışma hem de olağanüstü koşullarla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Söz konusu statüye alınan kişiler, ülkelerine sınır dışı edilemiyor ve çalışma iznine başvurabiliyor.

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