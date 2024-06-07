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Dünya

ABD, Husilere ait 8 insansız hava sistemini vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz üzerinde İran'ın desteklediği Husilerin kontrol ettiği bölgeden kaldırılan 8 insansız hava sisteminin imha edildiğini bildirdi.

AA7 Haziran 2024 Cuma 11:02 - Güncelleme:
ABD, Husilere ait 8 insansız hava sistemini vurdu
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CENTCOM'un X hesabından yapılan yazılı açıklamada, bir koalisyon gemisinin Kızıldeniz üzerinde Husiler tarafından kaldırılan bir insansız hava sistemine müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kızıldeniz üzerinde Yemen'in Husiler tarafından kontrol edilen bölgelerinden kaldırılan 8 insansız hava sisteminin (UAS) ve Kızıldeniz'deki 2 insansız yüzey aracının (USV) imha edildiği aktarıldı.

Husilerin bir gemisavar balistik füze (ASBM) fırlattığı aktarılan açıklamada, füze nedeniyle koalisyon ya da ticari gemilerde herhangi bir yaralanma ya da hasarın rapor edilmediği kaydedildi.

- KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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