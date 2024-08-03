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Dünya

ABD, Husilere ait fırlatma rampalarını vurdu

ABD, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bir bölgede bir füze ve fırlatma rampasını imha ettiğini bildirdi.

AA3 Ağustos 2024 Cumartesi 21:49 - Güncelleme:
ABD, Husilere ait fırlatma rampalarını vurdu
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde ABD güçlerinin Husilerin kontrolündeki bölgede bir füze ve fırlatma rampasını imha ettiği belirtildi.

Bu silahların ABD, koalisyon güçleri ve bölgedeki ticari gemiler için tehdit oluşturduğu savunulan açıklamada, ABD'nin bu eyleminin, seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları daha güvenli hale getirmek adına yapıldığı ifade edildi.

- Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

  • Füze imha
  • husiler

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