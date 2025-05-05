ABD, Husilerin İsrail duyurusu sonrası Yemen'e saldırdı!

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, başta Ben Gurion Havalimanı olmak üzere İsrail'deki havalimanlarına saldırı düzenlemeye devam ederek hava ablukası uygulayacaklarını dile getirdi.

Uluslararası şirketleri, bu kararı dikkate almaya ve İsrail'deki havalimanlarına olan uçuşlarını iptal etmeye çağıran Seri, söz konusu kararın, İsrail'in, Gazze'deki saldırıları genişletme planı kapsamında alındığına işaret etti.

Seri, İsrail'in, Arap ülkelerine saldırarak dayatmaya çalıştığı ihlalleri kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

HAMAS'TAN, İSRAİL'E KAPSAMLI HAVA ABLUKASI UYGULAYACAKLARINI AÇIKLAYAN HUSİLERE DESTEK MESAJI

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e dönük olarak kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyuran Yemen'deki İran destekli Husilere destek mesajı verildi.

Açıklamada, "Bu kahramanca eylem, Yemen ve Ensarullah hareketindeki (Husiler) kardeşlerimizin, halkımızı yok etmeyi ve davalarını tasfiye etmeyi hedefleyen katil siyonistlere (İsrail) karşı halkımızı savunmak ve desteklemek amacıyla verdikleri kararlı mücadelenin derinliğini ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Abdulmelik el-Husi liderliğindeki Husilerin tavrına dikkat çekilen açıklamada, Yemen'in bu onurlu duruşuyla halkının asaletini ve Husi liderliğindeki yönetimin cesaretini ortaya koyduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu tutumun, "faşist işgalcilerle" mücadele sahasında din ve Arap kardeşliği ilkesine itibar kazandırdığı, Yemen'in ümmetin sorunlarına ve halklarına olan bağlılığını gözler önüne serdiği belirtildi.

Husilerin, Lübnan ve Suriye dahil Arap topraklarının İsrail tarafından ihlal edilmesine izin vermeyeceği yönündeki tavrına değinilen açıklamada, "Bu kaderin birliğinin ve milleti hedef alan tehlikeli siyonist planlara karşı çabaları birleştirmenin gerekliliğinin sorumlu bir teyididir. Arap ve İslam dünyasına, işgalcilerin faşizan projelerini bertaraf etme ve bu işgalcileri Arap topraklarından çıkarıp atma ile ümmetin bağımsızlığı mücadelesine katılma çağrısında bulunuyoruz." denildi.

ABD, HUSİLERİN HAVA ABLUKASI UYGULAYACAKLARINI AÇIKLAMASININ ARDINDAN YEMEN'İ VURDU

Husilere ait Al Masirah televizyonun haberinde, ABD'ye ait savaş uçaklarının, başkent Sana'nın çeşitli bölgelerine yönelik 6 hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Haberde ABD savaş uçaklarının, Sana'nın Beni Haşiş ilçesine bağlı el-Melike bölgesi ile Şuub ilçesine bağlı Saavan bölgesini vurduğu ve ülkenin kuzeyindeki Saada kentinin doğusuna 3 hava saldırı düzenlediği aktarıldı.

Haberde can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi verilmedi.

Husiler, dün, İsrail'e dönük olarak kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyurmuş ve uluslararası hava yollarını İsrail'e uçuşlarını iptal etmeye çağırmıştı.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı da balistik füzeyle vurmuştu.

Saldırı sonrasında limanda uçak iniş ve kalkışları askıya alınırken, füzenin düştüğü bölgede 15 metre çapında bir çukur oluştuğu aktarılmıştı.

İsrail acil yardım servisi, saldırıda 4 kişinin hafif ve orta derecede yaralandığını duyurmuştu.

Yeni Delhi'den İsrail'e gitmek üzere yola çıkan AI139 sefer sayılı Air India uçağı, Ürdün hava sahasındayken Hindistan'a geri dönmüştü.