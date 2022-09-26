ABD, Ian Kasırgası'na karşı hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor

Ulusal Hava Servisi, internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm gözler Karayip Denizi'nin batısında bu sabah erken saatlerde kasırgaya dönüşen ve bu gece batı Küba yakınlarında büyük bir kasırgaya dönüşebilecek olan Ian'da. Kasırga nedeniyle, yaşamı tehdit eden fırtına dalgası, hortum, kuvvetli rüzgarlar, şiddetli yağmur, sel ve hortumlar Florida eyaletinin bu hafta göreceği etkilerden sadece birkaçı." ifadelerine yer verildi.

Ulusal Kasırga Merkezi'nin uyarısı doğrultusunda Florida'nın sahil kıyılarındaki yerel yöneticiler, bazı yerlerde sel baskını ihtimaline karşın 300 bin civarında kişinin tahliye edilebileceği, aynı bölgedeki okulların tatil edilip barınak olarak kullanılacağı konusunda halkı bilgilendirdi.

Tampa sakinleri çarşamba günü karaya ulaşması beklenen kasırga nedeniyle su ve yiyecek alıp depolarken, kum torbası, jeneratör, radyo ve elektrikli testere gibi eşyalar da en çok talep edilen malzemeler arasında yer aldı.

Acil durum ilan eden Florida Valisi Ron DeSantis, Kategori 4 şiddetine ulaşması beklenen kasırganın elektrik kesintisi ve büyük yıkımlara yol açabileceğini, bunun için 5 bin kişilik ulusal muhafız birliğini seferber ettiğini belirtti.

Kasırganın etkili olacağı bölgelerin başında gelen Hillsborough ilçesinde bugünden itibaren bir bölgede zorunlu tahliye emri verilirken 43 barınağın hazır hale getirildiği bildirildi.

- NASA'nın fırlatma üssü de etkilenecek

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) da, Florida'nın Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Üssü'nün, Ian Kasırgası'ndan etkilenme olasılığı nedeniyle Artemis programı için kullanılan uzay aracını ve fırlatma rampasındaki roketi hangarlara çekeceğini duyurdu.

NASA, Artemis dahilindeki test uçuşu programının kasırga nedeniyle haftalarca gecikebileceğini kaydetti.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Florida için acil durum kararını onaylarken 27 Eylül'de, bölgeye planladığı gezisini ertelediğini açıklamıştı.