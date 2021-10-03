ABD için hayati önem taşıyordu! Çarpıcı iddia: Kritik üste Çinliler var

star.com.tr 3 Ekim 2021 Pazar 18:41 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 18:41

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, iddiaya göre Pazar gecesi Bagram Üssü'ndeki projektörlerin açık olduğunu gösteriyor. Son saatlerde çok sayıda uçağın havaalanına inip havalandığı yönünde iddialar var. İddialar doğruysa, Bagram neredeyse 50 gün sonra ilk kez hizmete açıldı.



Pentagon, birliklerinin çoğunu Afganistan'dan çekmeye hazırlanırken, üs ABD birlikleri tarafından Temmuz ayı başlarında terk edildi. Afgan ulusal hükümetine bağlı güçlerin, üssü kontrol altında tutması amaçlanmıştı, ancak ABD destekli rejimin ağustos ayındaki çöküşüyle Bagram, Taliban'ın eline geçti.

Taliban'ın üssü yeniden hizmet verir hale getirecek uzmanlığa sahip olup olmadığı tartışılırken, üssün hizmet verdiği iddiaları, yabancı bir gücün dahil olduğu anlamına geldiği varsayılıyor. Pekin daha önce Afganistan'a asker gönderme niyeti olmadığını belirtmiş olmasına rağmen, uzmanlar iddialar üzerine direkt olarak Çin'i işaret ediyor.

Eylül ayı başlarında bir Hint gazetesi, Taliban liderlerinin Afganistan hava üslerinin geleceği konusunda Pakistan ve Çin ile görüştüklerini ve Bagram'ın Çin işletmelerine devredilmesinin planlandığını iddia etmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, söz konusu haberle ilgili, 'Tamamen yalan' yorumu yapmıştı.

Taliban da iddialar üzerine, Bagram'da herhangi bir Çin askeri varlığı olduğunu yalanladı.

GÜVENLİK AMAÇLI

Bir diğer görüşe göre, bölgede devam eden çatışmalar nedeniyle bir güvenlik önlemi olarak üssün gece boyunca yakıldığı tahmin ediliyor.

Bagram Havaalanı'nı terk etme kararı, Biden yönetimine sert eleştirilerin yapılmasına neden oldu. Cumhuriyetçiler, ABD ordusunun Kabil Uluslararası Havaalanı'na güvenmek yerine Afganistan'dan asker ve müttefiklerin tahliyesi için Bagram'ı kullanması gerektiğini söylüyor.

Kıdemli Pentagon yetkilileri eleştirileri, 'Bagram'dan tahliye önemli ölçüde daha fazla asker gerektirecekti.' açıklamasıyla reddetti.

HALEY TRUMP DÖNEMİNDE İDDİA ETMİŞTİ

ABD'nin Afganistan'daki yirmi yıllık askeri işgalinin sembolü haline gelen üssün, Çin tarafından işletilme iddiası, Trump dönemindeki ABD'nin BM büyükelçisi Nikki Haley tarafından tahmin edilmişti.

Fox News'e konuşan Haley, 'Pekin, Hindistan'a karşı daha güçlü olmak için Pakistan'ın yanında olacak ve daha geniş bir stratejinin parçası olarak, 'Bagram için' bir hamle yapacak" açıklamasında bulunmuştu...

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