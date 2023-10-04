ABD için kurdukları tuzağa düştüler! Nükleer denizaltı 55 mürettebatıyla battı

İngiliz basını, Çin'e ait bir nükleer denizaltının 55 mürettebatıyla okyanusta battığını ileri sürdü. Trajik iddia İngiliz istihbarat raporuna dayandırıldı. Nükleer denizaltının ABD ve müttefik denizaltılarını tuzağa düşürmek için kullanılan bir zincir ve çapa engeline çarptığı ileri sürüldü.

Raporda Çin PLA Donanması denizaltısı '093-417'nin kaptanının ve diğer 21 subayın da ölenler arasında olduğu ifade edildi. Tuzağa çarpan denizaltının onarılması ve yüzeye çıkarılması için yürütülen 6 saatlik mücadelenin sistem arızalarıyla sonuçlandığı ve 55 denizcinin kurban gittiği faciaya bozulan oksijen sisteminin neden olduğu kaydedildi.

Çin resmi olarak olayı yalanladı. Ayrıca Pekin'in, kaza geçiren denizaltısı için uluslararası yardım talebinde bulunmayı da reddettiği belirtildi.

Birleşik Krallık'tan gelen gizli raporda şu ifadeler yer aldı;

Olay 21 Ağustos'ta yerel saat 08.12'de Sarıdeniz'de meydana geldi ve 55 mürettebatın ölümüyle sonuçlandı. 22 subay, 7 subay adayı, 9 astsubay, 17 denizci... Ölenler arasında kaptan Albay Xue Yong-Peng de var. Denizaltı, Çin Donanması tarafından ABD ve müttefik denizaltılarını tuzağa düşürmek için kullanılan bir zincir ve çapa engeline çarptı. Bu, geminin onarılması ve yüzeye çıkarılması 6 saat süren sistem arızalarıyla sonuçlandı. Feci bir arızanın ardından gemideki oksijen sistemi mürettebatı zehirledi

Çin Tip 093 denizaltıları son 15 yılda hizmete girdi. Gemiler 351 ft uzunluğunda ve torpidolarla donatılmıştır. Type 093'ler Çin'in daha modern denizaltıları arasında yer alıyor ve daha düşük gürültü seviyeleriyle tanınıyor.