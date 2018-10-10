Praagh, terörizmle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini ve Türkiye-ABD ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'nin terörizme karşı verdiği güçlü mücadeleye vurgu yapan Praagh, son iki yıldır Türkiye'de büyük çapta herhangi bir terörist saldırının olmadığının altını çizdi.

Praagh, "Bu, tehlikenin ortadan kaybolduğu anlamına gelmiyor. Türk güvenlik güçleri çok iyi çalışıyor. Türkiye, Türk halkı ve bu ülkeye gelen çok sayıda ziyaretçiyi korumak için Türk güvenlik güçleri yeni metod ve teknolojileri kullanıyor." diye konuştu.

Terörizmle mücadelede herkesin iş birliği yapması gerektiğinin önemine işaret eden Praagh, "Terörizm, sadece bir ülkenin değil, bütün dünyanın sorunudur. Herkesin bu konuda iş birliği yapmaya ihtiyacı var. İş birliği var fakat büyük olasılıkla yeterli değil, daha fazlasına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

- "Washington için Türkiye ile ilişkiler daha önemli"

ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği destek konusunda Praagh, "Bütün ülkeler hata yapar. ABD hata yaptığı zaman bu hatalar büyük olur. ABD'nin Suriye'deki Kürtlere, YPG'ye yardımında, Türkiye içindeki PKK'ya yardım hedeflenmedi. Tek bir taktiksel amaç vardı: DEAŞ'ı yenilgiye uğratmak." görüşünü savundu.

Terör örgütü DEAŞ'ın şu anda zayıfladığını fakat hala buradan gelen bazı problemler olduğunu söyleyen Praagh, Türkiye'nin endişelerine ilişkin Türk ve ABD hükümetleri arasındaki görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Praagh, "Benim kuvvetli malumatım şudur ki Washington için Türkiye ile ilişkiler, (PYD ile ilişkilerden) daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve ABD'nin uzun zamandan bu yana çok yakın iki dost ülke olduğuna işaret eden Praagh, bu iki ülkenin gelecekte de dost ülkeler olarak ilişkilerini sürdüreceğine inandığını belirtti.

"ABD, Türkiye ile daha yakın iş birliği içinde olmalı"

ABD'nin, Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlayıp anlamadığı sorusuna Praagh, ABD'nin diğer her ülke gibi kendi güvenliğine öncelik verdiğini fakat Türkiye'nin endişelerini de anladığını savundu.

Praagh, "ABD hükümetinin, Türkiye'nin güvenliğini garantilemek için Türkiye ile daha yakın iş birliği içinde çalışmasını ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

"Türkiye, İdlib'te istikrar için öncü rol oynuyor"

Peter Van Praagh, Suriye konusunda Türkiye'nin tutumuna ilişkin, "Türkiye, İdlib'te istikrarın sürmesi için şu anda öncü rol oynuyor. Türkiye'nin liderliği burada çok önemli." dedi.

Suriye konusunda Rusya'nın da kendi menfaatleri olduğunu dile getiren Praagh, "Rusya'nın şu anda çıkarı (Beşşar) Esed'i desteklemek. Bu, Amerika ve Türkiye'nin çıkarlarından farklı. Türkiye ve ABD'nin Esed konusundaki çıkarı, Türkiye ile Rusya'nın çıkarından daha yakın." değerlendirmesinde bulundu.

Praagh, Suriye'de krizin başından bu yana Rusya ve İran'ın, Esed'in yönetimde kalmasını desteklediğini, buna karşılık Türkiye'nin, Esed'in gitmesi yönünde oldukça güçlü pozisyon aldığını hatırlattı.

"Suriye herkes için derin bir utanç"

Suriye krizinin herkes için derin bir utanç olduğunu dile getiren Praagh, şunları söyledi:

"Türkiye, (Suriyeli) mültecilere ev sahipliği yaparak inanılmaz şeyler yaptı. Ürdün ve diğer ülkeler de. Batı'nın, Türkiye'nin yaptıklarının farkına varması oldukça önemli. Batı'nın bu konuda yeterince şey yaptığını düşünmüyorum. Ümit ediyorum ki ABD, NATO ve Batı, Suriye'de daha istikrarlı bir durum oluşturmak için daha iyi çalışır."