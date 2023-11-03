ABD İHA'ları Gazze Şeridi üzerinde uçuyor

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ABD, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden en az 10'unun ABD çifte vatandaşı olduğunu belirtiyor.

ABD, Filistinli gruplar tarafından tutulan İsrailli esirlerin yerlerini belirlemek için Gazze Şeridi üzerinde İHA'lar uçuruyor. Haberde bu konuda daha fazla bilgi verilmedi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde de, ABD ordusunun, kaçırılan İsraillilerin durumu ve konumu hakkında istihbarat bilgisi toplama çabaları kapsamında Gazze Şeridi semalarında gelişmiş MQ-9 Reaper İHA'ları uçurduğu kaydedildi.

Haberde ABD basınına dayandırılarak, silahlı olmayan ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde kuzeyinde yürüttüğü savaşın bir parçası olmayan İHA'ların istihbarat faaliyeti kapsamına girdiği ileri sürüldü.

The New York Times'ın en az 6 ABD İHA'sının bir haftayı aşkın süredir Gazze Şeridi'nin güneyinde görev yaptığını kaydettiği aktarılan haberde, İsrail'in istihbarat amacıyla Gazze Şeridi semalarında sık sık askeri İHA'lar uçurduğu ancak ABD'nin böyle bir şeyi ilk kez yaptığı belirtildi.

ABD'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 23'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinli öldürüldü, en az 32 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 138 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 55 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.