ABD ikiyüzlülüğe aynen devam ediyor

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye ile birlikte güvenli bölge oluşturmak için Müşterek Harekat Merkezi kuran ABD, diğer yandan da teröristlere silah desteğine devam ediyor. PKK/YPG’liler de göstermelik yıktıkları tünel ve siperlerin ardından yeni mevziler kazarken görüntülendi.

Türk-ABD Müşterek Harekat Merkezi’nin tam kapasite çalışmaya başlamasının ardından sınır hattında Türk ve ABD’li askerler tarafından üçüncü hava devriyesi yapıldı. Sabah saatlerinde Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı’na gelen Türkiye’ye ait iki helikopter, ABD’ye ait iki helikopterin de gelişinin ardından birlikte havalandı. Türkiye ve ABD´ye ait helikopterlerin, ortak keşif ve gözetleme yapılan devriye görevi kapsamında, Akçakale’nin karşısındaki Telabyad üzerinden Suriye’nin Resulayn kentine doğru gittiği görüldü. Daha önce olduğu gibi 1,5- 2 saat süren devriye görevini tamamlamasının ardından helikopterlerin yeniden Akçakale’ye döndü. Öte yandan iki ülke askerlerinin çalışma yürüttüğü Müşterek Harekat Merkezi’nde, güvenli bölgenin Türkiye sınırından itibaren derinliği konusunda uzlaşıya varılmasının ardından karadan da devriye faaliyetinin başlayacağı bildirildi.

60 TIR SİLAH SEVKİYATI

ABD askerleri Türk askeriyle devriye görevi yerine getirirken ABD ikiyüzlülüğü yine sahne aldı. ABD, Suriye’de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelere yaklaşık 60 tırla lojistik destek amaçlı yeni sevkiyat yaptı. ABD Suriye-Irak arasındaki Simelka sınır kapısından yaklaşık 60 tırlık konvoy geçirdi.

Konvoyda geniş araçlar, iş makinaları, yakıt tankerleri, jeneratörler ve kapalı tırlar olduğu görüldü. Kaynaklar, tırların YPG/PKK işgalindeki bölgelere gittiğini bildirdi. Önceki sevkiyatların aksine konvoyun gündüz saatlerinde girmesi ise dikkati çekti. ABD yaklaşık iki hafta önce de 60 tırlık lojistik destek konvoyunu YPG/PKK işgalindeki bölgelerdeki üslerine ulaştırmıştı. 2015’ten bu yana DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek YPG/PKK’ya askeri destek veren ABD’nin Suriye’de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.

YENi TERÖRiST EĞiTiYOR

ABD Suriye’de büyük kısmı Arap, 700 kişiyi eğiterek terör örgütü PKK/YPG’nin saflarına katmıştı. Daha önce Türkiye sınırındaki Ayn İsa ve Tel Abyad’da verilen eğitimler, ABD ve Türkiye arasında başlayan güvenli bölge görüşmelerinden sonra güney ve doğu kesimlerdeki kamplara taşındı. Haseke iline bağlı Şeddadi beldesi, Rakka il merkezinin kuzeyi ve Tabka’da ABD’li askeri danışmanların eğittiği yaklaşık 700 terörist, örgüt saflarına katıldı. Büyük kısmı Arap kökenli bu kişilere ideolojik eğitimi ise PKK/YPG verdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) alınan bilgiye göre, söz konusu eğitimde iç güvenlik, el yapımı patlayıcı tespit ve imha eğitimi, kontra-terör konularında danışmanlık verildi.