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Dünya

ABD: 30 eyalette iklim kirliliğini azaltmaya yönelik girişimlere 4,3 milyar dolarlık hibe sağlanacak

ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 eyalette iklim kirliliğini azaltmaya yönelik projeleri finanse etmek amacıyla 4,3 milyar dolar hibe sağlanacağını ifade edildi.

AA22 Temmuz 2024 Pazartesi 22:30 - Güncelleme:
ABD: 30 eyalette iklim kirliliğini azaltmaya yönelik girişimlere 4,3 milyar dolarlık hibe sağlanacak
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Kurumdan yapılan açıklamada, 30 eyalette seçilen 25 projenin finanse edileceği kaydedildi.

Açıklamada, iklim kriziyle mücadele, hava kirliliğini azaltma, çevresel adaleti geliştirme ve Amerika'nın temiz enerjiye geçişini hızlandırma odaklı çözümleri uygulamak amacıyla 4,3 milyar doların üzerinde hibe sağlanacağı belirtildi.

Fonların tüm yasal ve idari gereklilikler yerine getirildikten sonra bu yılın ilerleyen dönemlerinde dağıtılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, projelerle sera gazı kirliliğinin 2050 yılına kadar 971 milyon metrik ton karbondioksit eşdeğeri azaltılmasının öngörüldüğü bildirildi.

  • iklim
  • çevre
  • kirlilik

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