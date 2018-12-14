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'ABD ile Almanya, S-400'ün muadilini üretecek'

ABD ile Almanya ordularının Rus S-400 füze savunma sistemlerinin muadilini üretmek için gizli görüşmeler yaptığı belirtildi.

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Defense News'in haberine göre ABD ve Almanya, Batı'da büyük bir endişe yaratan S-400'lerin muadilini geliştirmek için çalışma yürütüyor.

Almanya'nın Taktisches Luftverteidigungssystem (TLVS) adlı füze savunma sistemi baz alınarak geliştirileceği belirtilen yeni sistemde büyük oranda ABD'nin PAC-3 sistemindeki teknolojilerden yararlanılabileceği kaydedildi.

Yeni füze savunma sisteminin, 100 kilometre menzile sahip Alman MEADS kompleksi üzerindeki çalışmalar dikkate alınarak da tasarlanabileceği ve üretilebileceği ifade edildi.

Habere göre bu durumda ABD, Avrupalı müttefiklerini korumak için yeni sistem üretilinceye kadar Almanya'ya PAC-3 kompleksleri satabilir.

ABD ve Almanya'nın projeyle ilgili nihai kararını şubat-mart aylarında alacağını ancak şu anda bazı teknik detayların netlik kazandığını da yazan Defense News, yeni sistemde 20-30 kilometre irtifadaki balistik hedefleri tespit edebilecek 360 derece görüş açısına sahip bir radar mekanizmasının mutlaka yer alacağını vurguladı.

(Sputnik)

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