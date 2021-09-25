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Dünya

ABD ile anlaşmanın ardından serbest bırakıldılar

Huawei yöneticisi Mıng Vancou'nun ABD ile anlaşmaya varmasının ardından Çin'de tutuklu bulunan iki Kanada vatandaşının serbest bırakıldığı bildirildi.

AA25 Eylül 2021 Cumartesi 11:02 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 11:02
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Kanada Başbakanı Justin Tredeau yaptığı açıklamada, Çin'de casusluk suçlamasıyla tutuklanan iki Kanadalı, iş insanı Michael Spavor ve eski diplomat Michael Kovrig'in serbest bırakıldığı bilgisini paylaştı.

Tutuklu Kanada vatandaşları, Huawei Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun, ABD ile anlaşmaya varmasının ardından serbest bırakıldı.

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle daha önce Kanada'da tutuklanan Mıng'ın serbest bırakıldıktan sonra Çin'e doğru yola çıkmasından yaklaşık bir saat sonra Kanadalıların da ülkelerine dönüş yolunda oldukları aktarıldı.

Mıng'ın tutuklanmasının ardından Çin, Kovrig ile Spavor'u "Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle tutuklamıştı.

- HUAWEİ KRİZİ

Huawei Mali İşler Direktörü Mıng, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı.

3 gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng'ın ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

Huawei, son olarak Ocak 2019'da ticari sırları çalmak ve bankaları dolandırmakla suçlanmıştı.

Şirkete açılan davanın yanı sıra şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun da 13 ayrı suçtan yargılandığı bildirilmişti.

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