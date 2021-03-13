İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2021 Cumartesi / 29 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5698
  • EURO
    9,0586
  • ALTIN
    419.354
  • BIST100
    1557.39
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD ile BM arasında Afganistan, Etiyopya ve Myanmar görüşmesi
Dünya

ABD ile BM arasında Afganistan, Etiyopya ve Myanmar görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres arasındaki görüşmede Afganistan, Etiyopya ve Myanmar'daki son durum ele alındı.

AA13 Mart 2021 Cumartesi 00:39 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 00:39
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre Blinken, Guterres'i arayarak bazı ülkelerdeki son durumla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Afganistan konusunda kapsamlı bir barışa ve siyasi bir çözüme ulaşılabilmesi noktasında gösterdiği çaba dolayısıyla Guterres'e teşekkür eden Blinken, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki insani krizin ve vahşetin sona ermesi ve barışın tesis edilmesi için bölgesel ve uluslararası girişimler konusunda çağrı yaptı.

Açıklamaya göre Blinken, Myanmar'da demokratik yollarla seçilmiş yönetimin yeniden göreve dönmesi ve daha fazla şiddetin önlenmesi konusunda tüm ülkelerin BM kapsamında ortak hareket etmesinin önemine de ayrıca vurgu yaptı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.