ABD ile Çin savaş gemilerinin tehlikeli yakınlaşması görüntülendi

30 Eylül günü gerçekleştiği belirtilen olayda, Çin'in 052C tipi destoyerinin, ABD'nin USS Decatur destoyerine 40 metreye kadar yaklaştığı görülüyor.

Çin savaş gemisi mürettebatı, USS Decatur'un rotasını ‘tehlikeli' buldu ve Amerikalıları rotalarını değiştirme yönünde uyardı. Buna karşılık, USS Decatur denizcileri, gemilerinin Güney Çin Denizi'nde barışçıl amaçlarla bulunduğunu bildiren bir mesaj gönderdi.

ABD Deniz Kuvvetleri Pasifik Filosu temsilcisi Neith Cheristensen, Çin tarafının eylemini "tehlikeli ve profesyonel olmayan eylem" olarak niteledi.

Çin Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki serbest dolaşım prensiplerine saygı duyduğunu, ancak başka devletlerin, ülkelerinin güvenlik ve egemenliğini tehdit etmeye yönelik girişimlerine kararlılıkla karşı duracaklarını belirtti.

(Sputnik)