Japonya, ABD'den İshikawa'daki Komatsu Hava Üssü'ne konuşlandırmak üzere 3 adet F-35 Lightning II savaş uçağı teslim alma konusunda anlaşma sağladı. F-35 uçakları, daha hızlı işlem gücü için yeni bir ekran, çekirdek işlemci ve bellek modüllerinden oluşan yeni sistemlerle donatıldı.

Japon Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne (JASDF) entegrasyonlarına yönelik hazırlıklar arasında geçen yıl İtalya ve ABD ile birlikte çalışabilirlik tatbikatları da yer alırken, Tokyo, ek tatbikatlar için Izumo sınıfı muhrip JS Kaga'yı (DDH-184) ABD'nin batı kıyılarına konuşlandırdı.

Jetlerin teslimatı, Washington'un, JASDF ve diğer müttefik hava kuvvetlerinin giderek karmaşıklaşan ortamlarda beşinci nesil yeteneklerle operasyonelliğini artırmayı amaçlayan F-35 Lightning II Ortak Programı'nın bir parçası.

JASDF F-35 Programı irtibat subayı yarbay Ogino Masaki , "Hint-Pasifik çevresindeki güvenlik ortamı giderek daha dinamik ve istikrarsız hale geliyor ve hava gücümüzün önemli ölçüde iyileştirilmesi ve geliştirilmesi Japonya için acil bir gerekliliktir" dedi.

JAPONYA'NIN F-35 FİLOSU

Washington, 2020 yılında Çin ordusunun hızla modernizasyonuna cevap olarak 23,11 milyar dolarlık bir anlaşma imzalayarak F-35 jetlerinin Japonya'ya satışını onaylamıştı.

Pakette, 63 adet geleneksel F-35A ve 42 adet kısa kalkış ve dikey iniş yapabilen F-35B versiyonunun satışı yer alıyordu.

F-35A modelinin azami hızı Mach 1.6 (1.228 mil/1.976 kilometre/saat) olup, hizmet tavanı ise 50.000 feet (15.240 metre).

Hava-kara füze konfigürasyonu 770 mil (1.240 kilometre) muharebe menziline sahipken, hava-hava konumlarında 870 mile (1.410 kilometre) kadar çıkabiliyor.

İKİ ÜLKE ARASINDA ASKERİ İŞBİRLİĞİ GELİŞİYOR

Japonya ve ABD arasındaki güçlü savunma ilişkisi, II. Dünya Savaşı sonrası dönemden bu yana Tokyo'nun askeri stratejisinin temel taşı olmuştur ve F-35 gibi büyük satın alımların arkasındaki kritik bir itici güç olmaya devam etmektedir. ABD-Japonya ittifakı, Japonya'nın gelişmiş askeri teknolojilere ve platformlara erişimini desteklemektedir. Yabancı Askeri Satışlar (FMS) programı ve ortak araştırma girişimleri aracılığıyla Japonya yalnızca F-35'e değil, aynı zamanda Aegis donanımlı muhripler ve Patriot PAC-3 füze sistemleri gibi füze savunma sistemlerine de erişim sağlamıştır. Bu satın alımlar, özellikle Kuzey Kore'den gelen füze tehditlerine ve Çin'in yakın sulardaki artan eylemlerine cevap olarak Japonya'nın çok katmanlı savunma yeteneğini güçlendirmiştir.

F-35 savaş uçaklarının Komatsu Hava Üssü'ne varışı sadece bir teslimat değil, aynı zamanda yıllarca süren stratejik planlama, uluslararası koordinasyon ve teknolojik hazırlığın doruk noktasıdır. Bu gelişme, Japonya'nın F-35 Ortak Program Ofisi ve diğer operatörlerle bağlarını güçlendirirken, aynı zamanda bölgesel güvenlikte kilit bir oyuncu olarak kendi rolünü de pekiştiriyor. Dinamik ve genellikle istikrarsız bir Hint-Pasifik manzarasında, F-35'in son teknoloji yetenekleri Japonya'ya önümüzdeki on yıllar boyunca barış ve istikrarı sağlamada kritik bir avantaj sağlayacaktır.