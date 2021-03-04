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Dünya

ABD ile Fas'tan ortak tatbikat

Fas ile ABD arasında ortak deniz tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi.

AA04 Mart 2021 Perşembe 08:02 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 08:02
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ABD'nin Rabat Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yıldırım Tokalaşma 2021" adıyla dün yapılan askeri tatbikatta savaş gemileri ve uçaklarının yan yana eğitim yaptıkları belirtildi.

Açıklamada, askeri tatbikatın Fas ile ABD arasındaki güçlü ve kalıcı güvenlik ortaklığının bir parçası olduğu kaydedildi.

ABD'den 'USS Porter' füze fırkateyni, ve Eisenhower uçak gemisinin, Fas'tan da Kraliyet Donanması'na bağlı Tarık bin Ziyad fırkateyninin katıldığı belirtilen tatbikatın, ne kadar süreceği belirtilmedi.

ABD ve Fas, Rabat'ta 2 Ekim 2020'de 10 yıllık askeri işbirliği anlaşması imzalamıştı.

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