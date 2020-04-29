ABD ile Fransa'dan Basra Körfezi'nde ortak tatbikat

AA 29 Nisan 2020 Çarşamba 21:08 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 21:08

ABD Donanması Beşinci Filo'dan yapılan açıklamaya göre, tatbikata ABD'nin "USS Dwight D. Eisenhower" (IKE) uçak gemisi, "USS San Jacinto" güdümlü kruvazörü ile Fransa'nın "FS Forbin" muhrip gemisi katıldı.

Gemilerin ortak hava savunma tatbikatının yanı sıra top atış eğitimi de icra ettiği vurgulanan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı gemiler arasında personel değişimi olmadığı ifade edildi.

Eisenhower uçak gemisi daha önce de Akdeniz'de Fransa'nın Charles De Gaulle uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemileri ile ortak tatbikat yapmıştı.