Dünya

ABD ile gerilim tırmanıyor... Rusya ile Venezuela'dan Karayipler görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Karayipler bölgesindeki durumu ele aldı.

22 Aralık 2025 Pazartesi 19:35
ABD ile gerilim tırmanıyor... Rusya ile Venezuela'dan Karayipler görüşmesi
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Gil, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Karayipler'deki durumun ele alındığı görüşmede iki bakan, "Geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilecek ve uluslararası denizcilik için tehdit oluşturabilecek ABD'nin eylemleri nedeniyle Karayipler'deki durumun gerginleşmesinden dolayı endişelerini" dile getirdi.

Rus tarafı görüşmede, Venezuela yönetimini ve halkını desteklediğini belirtti.

Lavrov ile Gil, temasların sürdürülmesi ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası platformlarda adımların koordine edilmesi konusunda mutabık kaldı.

