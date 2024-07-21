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Dünya

ABD ile İngiltere Yemen'deki bazı şehirleri vurdu

Yemen'deki Husiler, ülkenin Suudi Arabistan sınırındaki Hacce ile Kızıdeniz kıyısındaki Hudeyde kentlerinin ABD ile İngiltere uçaklarının saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

AA21 Temmuz 2024 Pazar 20:43 - Güncelleme:
ABD ile İngiltere Yemen'deki bazı şehirleri vurdu
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Husilere ait Al-Masirah televizyonunun haberine göre, ABD-İngiltere savaş uçakları Hacce kentine bağlı Midi ilçesinin Bahis bölgesine 2 saldırı düzenledi.

Haberde ayrıca, ABD ve İngiltere'nin Kızıldeniz sahilindeki Hudeyde kentine bağlı es-Salif ilçesindeki Ras İsa bölgesine de 4 kez hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

ABD ile İngiltere'den söz konusu saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de İran destekli Husiler, cuma sabaha karşı İsrail'in başkenti Tel Aviv'i insansız hava aracıyla vurmuştu. Saldırıda 1 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

İsrail, dün akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti. Yemenli yetkililer, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

  • Husiler saldırı
  • Yemen Hacce
  • Hudeyde saldırı

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