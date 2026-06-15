ABD ile İran anlaşmaya vardı! Trump'tan ''Hürmüz'' açıklaması: Gemiler hareket etmeye başladı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İran'ın anlaşmaya vardığını açıkladı.

Her iki tarafın da "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan ettiğini" aktaran Şerif, anlaşmanın resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de düzenleneceğini duyurdu. Şerif, arabulucuların bu hafta içinde bir dizi toplantının yapılmasında kolaylaştırıcı rol oynayacağını, bu toplantılar sayesinde teknik görüşmeler ve resmi imza töreni için temelin atılacağını ifade etti.

TRUMP, İRAN İLE YAPILAN BARIŞ ANLAŞMASININ TAMAMLANDIĞINI DUYURDU

İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan anlaşmanın tamamlandığını belirten Trump, şöyle devam etti:

"Herkese tebrikler. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve aynı zamanda ABD Donanması ablukasının derhal kaldırılmasını tam olarak onaylıyorum."

İRAN, ABD İLE ANLAŞMAYA VARILDIĞINI DOĞRULADI

İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile varılan anlaşma hakkında açıklama yaptı.

Garibabadi, "Mutabakat zaptının metni tamamlandı ve İslamabad mutabakat zaptının resmi imza töreni cuma günü İsviçre'de gerçekleşecek. İki heyetin başkanları, görüşmelerin gelecekteki düzenlemelerini belirlemek için müzakereler yürütecek. O zamana kadar, ABD tarafının savaşı sona erdirmek, ablukayı kaldırmak ve varlıkları serbest bırakmak konusundaki taahhütleri doğrulanacak. 60 günlük görüşmeler, ABD'nin bu taahhütleri yerine getirmesine bağlıdır." ifadeleri kullandı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Trump, "Çoğu petrol yüklü gemiler, Hürmüz Boğazı'ndan ayrılmaya başladı. Tamamen güvenli ve emniyetli olan güney 'otoyolunu' kullanıyorlar. Bunun dışında başka seyir rotaları da mevcut." ifadelerini kullandı.

İŞTE ABD - İRAN ARASINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR;

17:01 Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Arap ülkelerinin güvenliği ve çıkarlarının korunmasına ilişkin alınacak pozisyonların belirlenmesi için koordinasyon içinde olmayı sürdüreceklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan mutabakatın ardından ticari petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başladığını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın hayata geçirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün barışçıl şekilde sağlanması için G7 ülkeleri olarak her şeyi yapacaklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ABD ile İran'ın barış anlaşması üzerinde mutabık kalmalarından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Endonezya ve Malezya, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

ABD ile İran arasında mutabakat sağlandığı duyurulsa da Lübnan'daki ateşkes ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişler başta olmak üzere bazı konularda taraflardan gelen farklı açıklamalar nedeniyle belirsizlikler sürüyor.

Arap Birliği, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Ürdün ve Filistin ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

ABD ile İran arasında varılan mutabakatta, İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki yetkilerine ilişkin düzenlemelerin açık şekilde yer aldığı öne sürüldü.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında varılan anlaşmasının Cenevre'de yapılacak imza törenine Pakistan'ın en sahipliği yapacağını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD ve İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin, Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımının ve uluslararası seyrüsefer özgürlüğünün korunmasının önemine dikkati çekti.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakattan memnuniyet duyduklarını belirtti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ile İran arasındaki mutabakatı "savaşın bir başarısızlık olduğunun göstergesi" olarak değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile varılan mutabakatın ardından Washington yönetiminin anlaşmanın uygulanmasından sorumlu olduğunu belirterek, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının tamamen durdurulması gerektiğini söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, mutabakatın uygulanmasının, bölgede barış ve istikrarın yeniden sağlanmasına, seyrüsefer ve ticaret özgürlüğünün güvence altına alınmasına yardım etmesini umduklarını belirtti.

Ermenistan Başbakanı Nikol PaşinyanABD ile İran arasında sağlanan mutabakattan memnuniyet duyduklarına belirten Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Pakistan, Katar, Türkiye ve diğer ülkelerin arabuluculuk çabalarını takdir ettiklerini belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alman hükümeti olarak ABD-İran mutabakatı nedeniyle her iki tarafı tebrik ettiklerini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, iki ülke arasında varılan mutabakatın Orta Doğu'da herkesin barış ve güvenliğine hizmet edecek kapsamlı bir müzakere yolunu açtığını belirterek, "Bu, İran'ın nükleer ve balistik programları ile bölgesel istikrarsızlaştırma politikasına yönelik endişeleri gidermeyi sağlamalı. Böylece sağlam ve kalıcı bir barış inşa edebiliriz." ifadelerini kullandı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, mutabakatı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile nihai bir nükleer anlaşma sağlayamaması halinde askeri saldırıları yeniden başlatacağını söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynayacağı ilk maç için Meksika'nın Tijuana şehrinden ABD'nin Los Angeles kentine giden İran Milli Futbol Takımı'nın 2 medya sorumlusuna vize vermedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Bölgemizde gerilimin sona erdirilmesi ve istikrarın yeniden tesis edilmesi açısından ABD ve İran arasında varılan uzlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Temennimiz, bu anlaşmanın yalnızca mevcut krizin sona ermesine değil, aynı zamanda kalıcı barışın sağlanmasına da katkı sağlamasıdır. Bölgemizin uzun süredir ihtiyaç duyduğu huzur ve güven ortamının tesisi, diyalog, diplomasi ve uluslararası hukuka bağlılıkla mümkün olacaktır. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik her türlü yapıcı çabayı desteklemeyi sürdürecektir."

ABD ve İran arasında varılan mutabakatın bölgede sulh-u sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemle çiziyorum' ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Genel Sekreter, ABD ve İran'ın derhal ve kalıcı bir ateşkes, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve daha fazla müzakere için bir çerçeve sağlayan bir barış anlaşması üzerinde mutabakata vardıklarını duyurmaktan memnuniyet duyar." ifadelerine yer verildi. Bunun, çatışmanın barışçıl çözümü yolunda kritik bir adım olduğu belirtilen açıklamada, "Genel Sekreter, barış anlaşmasına yol açan müzakereleri desteklemede Pakistan, Katar, Mısır, Suudi Arabistan, Türkiye ve diğer bölgesel ülkelerin oynadığı yapıcı rol için derin takdirini ifade eder." denildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasına varılmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, artık Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ve açık kalmasına odaklanmak gerektiğini ifade etti.

01:39 Katar, ABD ile İran arasında iki ülke arasındaki ihtilaflı konuların çözümüne yönelik mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

01:01 İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirdi

00:59 İran devlet televizyonu, silahlı kuvvetlerin ve halkın düşman karşısındaki direncinin, ABD'yi savaşın sona erdiğini kabul etmek zorunda bıraktığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefonda görüşmesinde İran'la anlaşma imzalanması konusunda kararlı olduğunu ilettiği bildirildi.

00:36 ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını bildirdi.

00:25 Pakistan Başbakanı Şerif: "ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Resmi imza töreni Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirilecek"