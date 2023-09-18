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Dünya

ABD ile İran arasında takas! Biden yönetimi bildirdi

ABD'de Joe Biden yönetimi yetkilileri, İran ile vardıkları tutuklu takası anlaşması kapsamında İran'da tutuklu bulunan 5 ABD vatandaşının serbest bırakıldığını ve 2 aile üyesiyle birlikte uçakta olduklarını bildirdi.

AA18 Eylül 2023 Pazartesi 16:57 - Güncelleme:
ABD ile İran arasında takas! Biden yönetimi bildirdi
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Beyaz Saray yetkilileri, ABD basınına yaptığı açıklamada, İran'da tutuklu bulunan 5 ABD vatandaşının serbest bırakıldığını bildirdi.

ABD vatandaşları ile 2 aile üyesinin birkaç saat önce bir uçakla İran'dan ayrıldığını belirten yetkililer, bu kişilerin öncelikle sağlık kontrolleri için Katar'ın başkenti Doha'ya gideceğini kaydetti.

Yetkililer, söz konusu kişilerin sağlık kontrollerinin ardından ABD hükümetine ait uçakla ülkelerine döneceğini aktardı.

İRAN'IN GÜNEY KORE'DE BLOKE EDİLEN VARLIKLARI KATAR'DAKİ BANKA HESAPLARINA YATIRILDI

Öte yandan İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, bugün başkent Tahran'da yaptığı basın açıklamasında, "Doha yönetiminden Katar'daki İran banka hesaplarının etkinleştirildiğine dair bilgi aldıklarını" aktarmıştı.

Ferzin, ABD ile varılan mahkum takası anlaşması çerçevesinde serbest bırakılan varlıklarının 5 milyar 573 milyon 492 bin avro olarak İran fonlarının Katar'daki banka hesaplarına yatırıldığını belirtmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise ABD vatandaşı 5 mahkumun bugün serbest bırakılacağını duyurmuştu.

ABD İLE İRAN ARASINDA MAHKUM TAKASI ANLAŞMASI

ABD ve İran medyasında yer alan haberlerde, İran'ın Güney Kore'de dondurulmuş 6 milyar dolarının serbest bırakılması karşılığında iki ülkenin tutuklu takası yapacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Beyaz Saray, 10 Ağustos'ta, İran'da tutuklu 5 ABD vatandaşının cezaevinden çıkarılıp ev hapsine alındığını doğrulamıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri de ABD ile yürütülen tutuklu değişimine ilişkin müzakerelerde yaşanan gelişmelere dikkati çekerek, İran'ın dondurulmuş varlıklarının ve ABD'de tutuklu bulunan çok sayıda İran vatandaşının serbest bırakılacağını kaydetmişti.

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, 12 Ağustos'ta, Güney Kore'de dondurulan varlıklarının blokajının kaldırıldığını açıklamıştı.

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