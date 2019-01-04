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ABD ile İsrail arasında F-16 krizi büyüyor: Bir hafta mühlet verdiler

Hırvatistan, İsrail ve ABD arasında 12 kullanılmış F-16 savaş uçağının satışı konusundaki kriz gitgide büyüyor. F-16'ları almak isteyen Hırvatistan İsrail'e son 1 haftalık süre tanıdı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Hırvatistan, İsrail ile ABD arasında nadir görülen bir anlaşmazlığı çözmeleri ve 12 kullanılmış F-16 savaş uçağını satabilecek bir anlaşma yapıp yapamayacağı konusunda artık net bir cevap vermeye çağırdı.
 
Hırvatistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "1 Ocak'ta İsrail'den bir cevap almamız gerekiyor." denildi.
 
Hırvatistan, İsrail'den modernize edilmiş F-16 Barak savaş uçakları satın almak için 500 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı. İsrail’in Amerikan yapımı jetleri üçüncü bir tarafa satmasına izin verecek şekilde bir anlaşması var; ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in 30 yıl önce ABD’den satın aldığı uçakları satarken yapılan modernizasyonun, eklenen yeni özelliklerin kaldırması gerektiğini ve uçakları ancak orijinal haliyle satabileceğini belirttikten sonra anlaşma çıkmaza girdi.
 
Hırvatistan'ın F-16'ları ABD'den değil de İsrail'den almasının en önemli sebebinin, üzerinde uygulanan modernizasyon olduğu belirtilirken, İsrail’in bu modernizasyonunun F-16'lara sofistike elektronik ve radar sistemleri eklemesi olduğu biliniyor.
 
Hırvatistan Parlamento Sözcüsü Gordan Jandrokoviç, "Uçaklar bizim kararlaştırdıklarımıza uygun değilse, anlaşma yapılmayacak ve başka bir satın alma teklifimiz olacak." dedi.
 
Trump yönetimi ile İsrail arasında özellikle savunma konularında tesis edilen iyi ilişkiler, jetlerin Hırvatistan'a satılmak istenmesi dolayısıyla iki ülke arasındaki nadir anlaşmazlıklardan biri olarak görülüyor. İsrail medyasına göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında konuyla ilgili bir görüşme gerçekleştirildi, fakat bir çözüme ulaşılamadı.
 
Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç, "Bu konuda hem İsrail'den hem de ABD'den kesin ve net duruşlar bekliyoruz ve sonra kesin bir karar vereceğiz." diye konuştu.
 
Anlaşma, Hırvatistan'ın 1991-1995 savaşından sonra Yugoslavya Federasyonu’ndan ayrılmasından bu yana Hırvatistan'ın en büyük tek askeri alımı olacak.
 
NATO üyesi Hırvatistan, son zamanlarda Sırbistan ile bir silahlanma yarışına girdi. Sırbistan, geçtiğimiz yıllarda 6 kullanılmış Rus MiG-29 savaş uçağı almıştı.

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