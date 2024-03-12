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  • ABD ile İsrail arasında ipler iyice geriliyor! Netanyahu: Bize karşı çıkamazsınız
Dünya

ABD ile İsrail arasında ipler iyice geriliyor! Netanyahu: Bize karşı çıkamazsınız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki gerilim devam ediyor. Netanyahu, 'İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediğinizi söyleyip, İsrail bu hakkını kullandığında ona karşı çıkamazsınız.' dedi.

AA12 Mart 2024 Salı 20:41 - Güncelleme:
ABD ile İsrail arasında ipler iyice geriliyor! Netanyahu: Bize karşı çıkamazsınız
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Netanyahu, Amerikan İsrail Siyasi Eylem Komitesi (AIPAC) toplantısına gönderdiği görüntülü mesajda Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara değindi.

İsrail'e verdiği destekten dolayı Biden ve Washington yönetimine teşekkür eden Netanyahu, bunun devam etmesini umduğunu belirtti.

Netanyahu, "ne olursa olsun İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşı kazanacağını" ileri sürerken, bunun da Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısıyla mümkün olacağını aksi halde Hamas'ın yeniden toparlanacağını savundu.

"Refah'ta işi bitireceğiz." diyen Netanyahu, 1,5 milyon Filistinlinin yaşadığı bölgeye kara saldırısı düzenleyecekleri mesajını yineledi.

'İSRAİL BU HAKKINI KULLANDIĞINDA ONA KARŞI ÇIKAMAZSINIZ'

İsrail'in müttefiklerine seslenen Netanyahu, "İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediğinizi söyleyip, İsrail bu hakkını kullandığında ona karşı çıkamazsınız. İsrail'in Hamas'ı yok etme hedefini desteklediğinizi söyleyip, sonra İsrail bu hedefe ulaşmak için gereken adımları attığında karşı çıkamazsınız." ifadelerini kullandı.

Biden, MSNBC kanalında verdiği röportajda İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmasının kendisi için bir "kırmızı çizgi" olduğunu ancak İsrail'i de terk etmeyeceğini söylemişti.

İsrail Başbakanı'nı hedef alan Biden, Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" söylemişti.

Netanyahu, Biden'ın eleştirilerine cevap vererek İsrail halkının çoğunluğunun izlediği politikayı desteklediğini ileri sürmüştü.

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