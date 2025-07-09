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Dünya

ABD ile İsrail arasında kritik adım! Mutabakat zaptı imzalandı

ABD ile İsrail arasında, enerji ve yapay zeka alanlarında işbirliğini ilerletmeye yönelik mutabakat zaptı imzalandı. Konuya ilişkin açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yapay zekanın yeniliğin itici gücü olduğunu ifade ederek, bu konuda öncülük yapacaklarını iddia etti.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 17:09 - Güncelleme:
ABD ile İsrail arasında kritik adım! Mutabakat zaptı imzalandı
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ABD'nin başkenti Washington'daki Blair House'da düzenlenen imza törenine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve iki ülkenin büyükelçileri katıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, anlaşmanın Enerji Bakanı Eli Cohen liderliğinde hazırlandığı kaydedildi.

Anlaşmanın İsrail ve ABD'deki enerji şebekelerini güçlendirmek için yapay zekanın kullanılmasında işbirliğini ilerletme ve araştırma, inovasyon ve ortak politikaların geliştirilmesini teşvik etme amacı taşıdığı aktarıldı.

ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULACAK

Anlaşma kapsamında, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) ve Abraham Anlaşmaları dahil bölgesel projelerin ilerletileceği ve enerji ekonomilerine yapay zekayı entegre etmek için güvenli dijital altyapı konusunda işbirliği için bir çalışma grubu oluşturulacağı belirtildi.

Törende konuşan Netanyahu, yapay zekanın yeniliğin itici gücü olduğunu ifade ederek, bu konuda öncülük yapacaklarını iddia etti.

ABD İçişleri Bakanı Burgum ise İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinerek, "ABD ve İsrail'in tüm dünyanın karşı karşıya olduğu varoluşsal bir tehdidi ortadan kaldırdığını" öne sürdü.

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