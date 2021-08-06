ABD ile İsrail, İsrail'e ait gemiye yapılan saldırı konusunda ortak hareket edecek

AA 6 Ağustos 2021 Cuma 22:43 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 22:43

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, Austin ile Gantz'ın, telefon görüşmesinde İran'ın sorumlu olduğu belirtilen saldırı hakkında değerlendirme yaptığı belirtildi.

Açıklamaya göre, iki bakan da İran'ın bölgede insansız hava araçlarını kullanarak düzenlediği saldırılardan ortak endişe duyduklarını dile getirdi ve bölgesel güvenlik için ortak hareket etmeye devam edecekleri mesajını verdi.

Austin ile Gantz, ayrıca, bundan sonra atılacak adımlar noktasında ortak hareket edeceklerini ve koordinasyon halinde olacaklarını vurguladı.

İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait Liberya bandıralı "Mercer Street" adlı petrol tankeri, 29 Temmuz'da Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderken Umman Denizi'nde saldırıya uğramış, saldırıda biri İngiliz diğeri Romanyalı 2 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ile İngiltere, insansız hava aracıyla düzenlendiği belirtilen saldırının arkasında Tahran'ın olduğunu ileri sürmüş, İran Dışişleri Bakanlığı ise suçlamaları reddetmişti.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 3 Ağustos'ta olayla ilgili yaptığı açıklamada, ülkesinin İran'a karşı tek başına harekete geçebileceğini ifade etmiş, İsrail Savunma Bakanı Gantz da ülkesinin İran'a askeri saldırıya hazır olduğunu söylemişti.

Son olarak G-7 ülkeleri ortak bir yazılı açıklama yaparak saldırıya ilişkin delillerin İran'ı işaret ettiğini belirtmişti.