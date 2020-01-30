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Dünya

ABD ile Meksika sınırında ''en uzun'' kaçakçılık tüneli keşfedildi

ABD'li yetkililer, ülkenin Meksika sınırında bugüne kadarki en uzun kaçakçılık tünelinin bulunduğunu bildirdi.

AA30.01.2020  11:41 - Güncelleme: 30.01.2020  11:41

BBC'de yer alan habere göre, yetkililer, Meksika'nın Tijuana şehrindeki bir sanayi bölgesi ile Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrini birbirine bağlayan tünelin uzunluğunun 1313 metre olduğunu belirtti.

Geçidin içerisinde asansör, demir yolu, drenaj, havalandırma sistemleri ve yüksek voltajlı elektrik kablolarının bulunduğu bilgisini paylaşan yetkililer, tünelin, yerin 21 metre altında, yaklaşık 170 santimetre yükseklikte ve 70 santimetre genişlikte olduğunu kaydetti.

Geçidin kim tarafından ne kadar sürede inşa edildiğine dair açıklama yapılmadı.

Basındaki haberlerde ise Sinaloa kartelinin bölgede faaliyet gösterdiği anımsatıldı.

San Diego'da 2014'te bulunan en uzun ikinci tünel, 904 metre uzunluğundaydı.

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