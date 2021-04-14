ABD ile Meksika sınırındaki duvardan atılan iki kız kardeş ailesine kavuşacak

DHA 14 Nisan 2021 Çarşamba 12:07 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 12:47

ABD'ye iltica hakkı edinme umuduyla El Paso sınırında yaşanan mültecilerin dramı devam ediyor. İnsan kaçakçıları geçtiğimiz ay El Paso sınırında 3 ve 5 yaşındaki iki kız kardeşi 4.5 metrelik duvardan atmıştı. Yaşanan dram sınır güvenliğinin termal kameraları tarafından görüntülendi. Adları Yareli ve Yasmina adlı iki kız kardeşin ABD Sınır Devriyeleri ekipleri tarafından serbest bırakıldı. İki kız kardeşin 16 gün sonra New York'ta bulunan ailesiyle buluşacakları belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Meksika ila ABD sınırında 30 Mart'ta insan kaçakçıları, iki küçük kızı sınır duvarından ABD tarafına atarak kaçmıştı. El Paso Sınır Güvenliği Şefi Gloria Chavez, "Bu kaçakçıların masum çocukları gece 4.5 metrelik sınır bariyerinden acımasızca atmaları beni şaşkına uğrattı. Eğer termal kameralar olmasaydı, çocuklar tespit edilemeyeceti. Ve iki kardeş ölüm tehlikesi yaşayabilirdi." ifadelerine yer vernişti. Amerika-Meksika sınırı teller, duvarlar, güvenlik kameraları, termal kameralar ve binlerce sınır devriyesi çalışanı tarafından 24 saat gözleniyor.