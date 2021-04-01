01 Nisan 2021 Perşembe 10:02 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 10:17

ABD Genelkurmay Başkanlığı'ndan kritik görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Organaral Milley ile Rusya Genelkurmay Başkanı General Gerasimov'un "kaygı uyandıran konularda" karşılıklı görüş alışverişinde bulundukları belirtildi. Açıklamada, iki komutanın görüşmeye dair ayrıntıları gizli tutmayı kabul ettikleri de kaydedildi.

"UKRAYNA, AVRUPA'DA BARIŞ VE İSTİKRARIN KORUNMASINDA KRİTİK ROL OYNUYOR"

TRT Haber'in haberine göre, Orgeneral Milley'in Ukraynalı mevkidaşı Ruslan Khomchak ile görüşmesinde konu, Doğu Avrupa'daki güvenlik meselesiydi.

Açıklamada, NATO üyesi olmayan Ukrayna'nın önemli bir ortak olduğu belirtildi. Avrupa'da barış ve istikrarın korunmasında kritik bir rol oynadığı ifade edildi.