Ulusal basındaki habere göre Maduro, başkent Caracas'ta düzenlenen Bolivarcı Askeri Havacılığın 105. yıl dönümü törenlerine katıldı ve ülkesine yönelik artan ABD tehditlerine tepki gösterdi.

Maduro, Venezuela'ya yönelik gerçekleşebilecek muhtemel saldırı ihtimaline karşı Hava Kuvvetlerine "tetikte ve göreve hazır olun" talimatı verdiğini ifade etti.

Yaklaşık 17 haftadır çeşitli tehditlere maruz kaldıklarını vurgulayan Maduro, "(ABD) Emperyalist yabancı güçler, Karayip Denizi'nin, Güney Amerika'nın ve Venezuela'nın barışını ne ABD kamuoyunun ne dünya kamuoyunun ne de güçlü Venezuela kamuoyunun inandığı sahte ve abartılı gerekçelerle sürekli tehdit ediyor." dedi.

Maduro, ülkenin onurundan ve bağımsızlığından ödün vermeden yoluna devam ettiğini belirterek, "Bugün Venezuela'da halkımızı korkutan hiçbir tehdit veya saldırganlık yok. Bu halk, Bolivar'ın öncülüğünde vatanını, topraklarını, denizlerini, gökyüzünü ve tarihini savunmak için sükunetle hazırlandı." diye konuştu.

VENEZUELA, 6 HAVAYOLU ŞİRKETİNİ YASAKLADI

Venezuela, ABD'nin uyarısının ardından Karakas'a uçuşlarını askıya alan ve Venezuela'nın ültimatomuna rağmen uçuşlarına başlamayan aralarında 6 havayolu şirketinin ülkeye inişini yasakladı.

ABD'nin bölgede "artan askeri hareketlilik" uyarısının ardından başkent Karakas'a yönelik uçuşlarını geçici olarak durduran havayollarına Venezuela'dan yaptırım kararı geldi. Uçuşları askıya alan söz konusu havayollarının uçuşlarına yeniden başlaması için 48 saat süre tanıyan Venezuela hükümeti, karara uymayan 6 havayolu şirketinin ülkeye inişini yasakladı. Venezuela'nın kararı kapsamında 6 şirket Venezuela'ya iniş yapamazken, diğer havayollarının uçuşlarını sürdürecek. Ancak, karardan binlerce kişi etkilenecek.

ABD, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede Venezuela açıklarına büyük bir güç konuşlandırdı. Ancak Venezuela lideri Nicolas Maduro, ABD'nin bu girişimlerin kendisini devirme girişimi olduğunu savunuyor. ABD, 15 bin asker ve dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald Ford'u Venezuela'ya saldırı mesafesine konuşlandırdı. ABD güçlerinin, uyuşturucu taşıdığını savunduğu teknelere yönelik gerçekleştirdiği en az 21 saldırıda 80'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Venezuela, ABD'nin uyarısının ardından uçuşları askıya alan havayollarını "ABD hükümeti tarafından desteklenen devlet terörizmi eylemlerine katılmak ve tek taraflı olarak hava ticari operasyonlarını askıya almakla" suçladı.

ABD'DEN CARTEL DE LOS SOLES KARARI

ABD, Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine almıştı.

Venezuela, varlığını kabul etmediği ABD'nin Cartel de los Soles adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Maduro kılıcını çekti

Maduro: Geri adım atmayız

Trump ile Maduro görüşebilir iddiası: Güney Amerika'da gerilim tırmanmıştı