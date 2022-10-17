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Dünya

ABD ile Suudi Arabistan arasında OPEC kararı gerilimi

OPEC kararı sonrası Washington ile Riyad arasındaki gerilim tırmanıyor. ABD Başkanı Biden'ın, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Bin Selman ile G20 zirvesinde görüşmeyeceği duyuruldu. Riyad'a silah satışının durdurulması dahil tüm seçeneklerin masada olduğu belirtiliyor.

TRT Haber17 Ekim 2022 Pazartesi 17:43 - Güncelleme:
ABD ile Suudi Arabistan arasında OPEC kararı gerilimi
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OPEC'in petrol üretimini azaltma kararı sonrası gözler Riyad'a çevrildi.

Washington, Suudi Arabistan'a tepkili...

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın son açıklaması gerginliğin boyutunu ortaya koydu.

Sullivan, Suudi Arabistan'ın Rusya'nın yanında yer alması nedeni ile ABD Başkanı Joe Biden'ın ilişkileri gözden geçirme kararı aldığını belirtti.

Suud yönetiminin Amerikan halkının çıkarlarına aykırı hareket ettiği mesajını verdi.

Sullivan, Biden'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile G20 zirvesinde görüşme planı olmadığını da vurguladı.

Riyad'a silah satışının durdurulması dahil birçok konunun masada olduğunu ifade etti.

OPEC kararı sonrası Amerikan basını ABD Başkanı'na tepki göstermiş, "Yumruk tokuşturduğu Suudi Arabistan'dan tokat yedi" yorumları yapmıştı.

Biden'ın Prens Selman'a taviz verip Riyad'dan eli boş döndüğü değerlendirmeleri de dikkati çekmişti.

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