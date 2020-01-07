TürkMedya Dijital Haber Merkezi 07.01.2020 17:25 - Güncelleme: 07.01.2020 17:30

Irak Meclisi, başta ABD olmak üzere ülkedeki yabancı askerî varlığına son verilmesine ilişkin olarak hükûmete çağrı yaptı. ABD, Irak’tan çekilmeyeceğini ve Irak hükûmetinin böylesi bir nihaî karara varması sonucunda tarihte görülmemiş bir yaptırım uygulayacağını açıkladı. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ise, ABD’nin yaptırım tehditlerinin ardından Çin kartını masaya yatırarak, “Çin ile yaptığımız anlaşmayı tereddütsüz olarak uygulayacağız.” açıklamasında bulundu. İki ülke arasındaki anlaşmanın uygulanmasından yana olduklarını aktaran Çin Büyükelçisi Zhang Tao, güvenlik ve askeri alandaki iş birliğini artırmak istediklerini dile getirdi.

TürkMedya Dijital Haber Merkezi’nden Ezgi Aşık’ın sorularını yanıtlayan SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun, Çin’in jeopolitik konularda Rusya ile beraber hareket ettiğini belirtti. Acun, “Çin’in jeopolitik meselelerde Rusya ile beraber hareket ettiğini görüyoruz. Bu bağlamda Rusya ve Çin ortak bir tutum alarak ABD’nin Kasım Süleymani’yi öldürmesini ve İran’ı hedef almasını eleştirdi.” diye konuştu.

“ABD’NİN İRAN YAPTIRIMLARI ÇİN’İ SEKTEYE UĞRATTI”

Irak’ın önemli enerji kaynaklarına sahip olduğuna dikkat çeken Can Acun, şunları kaydetti:

“ABD’nin İran’a yönelik yaptırım uygulaması, Çin’in petrol alımını sekteye uğratmıştı. Irak bölgenin en önemli enerji kaynaklarından bir tanesi... ABD’nin Kasım Süleymani’yi öldürmesinden sonra oluşan gerginlik petrol fiyatlarını da artırdı. Bu da Çin’i olumsuz etkileyen unsurlardan bir tanesidir.”

“ÇİN JEOPOLİTİK KONULARDA RUSYA İLE HAREKET EDİYOR”

ABD ve Çin arasında olan ticaret savaşının jeopolitik tarafı olduğunu söyleyen Acun, “ABD ve Çin arasındaki gerginliğin jeopolitik tarafı var. ABD’nin Çin’i Uzak Asya’da sınırlandırma politikası olduğunu biliyoruz. İki ülke Orta Doğu ve Afrika bağlamında mücadele veriyor.” ifadelerini kullandı.

Irak bağlamında Çin’in çok önemli bir aktör olmadığını söyleyen Can Acun, şöyle konuştu:

“Çin’in jeopolitik meselelerde Rusya ile beraber hareket ettiğini görüyoruz. Bu bağlamda Rusya ve Çin ortak bir tutum alarak ABD’nin Kasım Süleymani’yi öldürmesini ve İran’ı hedef almasını eleştirdi. Irak bağlamında Çin’in çok önemli bir aktör olacağını düşünmüyorum.”