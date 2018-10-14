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ABD, Irak'ta kurulacak yeni hükümeti destekliyor

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, ülkesinin, Irak'ta Adil Abdulmehdi tarafından kurulması beklenen yeni hükümeti destekleyeceğini belirtti.

  • AA
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Hükümeti kurmakla görevlendirilen Abdulmehdi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adil Abdulmehdi, resmi temaslarda bulunmak üzere Bağdat'a gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sullivan'ı kabul etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve başta Irak olmak üzere bölgedeki durumun ele alındığı görüşmede ayrıca Irak'ın terörle mücadeledeki başarısının ardından ülkenin yeniden imarı konusunda verilen uluslararası desteğin devam etmesi konusuna değinildi.

John Sullivan ise görüşmede, hükümeti kurma görevini alması nedeniyle Abdulmehdi'yi tebrik ederek, "ABD, Irak'ın ve kurulacak hükümetin her alanda destekçisi olacak." ifadesini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Meclis tarafından seçildiği 2 Ekim'de hükümeti kurma görevini Adil Abdulmehdi'ye vermişti. Adil Abdulmehdi'nin bir ay içerisinde hükümeti kurması gerekiyor.

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