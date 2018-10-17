ABD Irak'taki dini azınlıklara 178 milyon dolarlık yardım kararı aldı

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin resmi internet sitesinde görüntülü açıklamasına yer verilen Sullivan, ülkesinin Irak'ın gelişmesine katkı sunmak ve güvenliğinin sağlanması için geçen yıl 1 milyar dolarlık bütçe ayırdığını hatırlatarak, bu paranın yaklaşık 300 milyon dolarının dini azınlıkların yoğunlukta yaşadığı Ninova (Musul) Ovası gibi bölgelerde harcanmasına öncelik tanındığını ifade etti.

Sullivan, ABD'nin Irak'taki savunmasız dini azınlıklara destek olmaya devam edeceğini ve dış yardımlar kapsamında söz konusu azınlıklara 178 milyon dolarlık ek bütçe sağlayacaklarını kaydetti.

Bakan Yardımcısı Sullivan, geçen pazar günü önce başkent Bağdat'a, ardından da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yer alan Erbil kentine gelerek çeşitli temaslarda bulunmuştu.

Musul Ovası'nda yaşayan dini azınlıklar

Terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te ele geçirmesinden önce yaklaşık 3 milyon 700 bin kişinin yaşadığı Musul'da nüfusun yüzde 65'ini Sünni Arapların oluşturduğu belirtiliyordu.

"Sehil Ninova" olarak adlandırılan vilayetin geniş zengin ovasındaki Sincar, Telkeyf, Şeyhan, Hamdaniye ilçeleriyle Başika kasabasında yoğunlukta Ezidiler ve Hristiyan olan Asuri, Keldani ve Süryaniler ikamet ediyor.