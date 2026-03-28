28 Mart 2026 Cumartesi / 10 Sevval 1447
Dünya

ABD-İran diyaloğunda kritik viraj… Trump'tan “anlaşma” sinyali: Gözler yeni toplantılarda

ABD/İsrail-İran misillemeleri 29. gününde de şiddetini artırarak devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin sürdüğünü belirterek Tahran yönetiminin anlaşma yapmak istediğini söyledi. Washington'dan gelen açıklamalar, diplomatik sürece dair umutları artırdı.

KÜBRA ŞENAL28 Mart 2026 Cumartesi 00:24 - Güncelleme:
Trump, bir yatırım zirvesine katılmak üzere gittiği Miami'de, havalimanında basın mensuplarına İran değerlendirmesi yaptı.

İran'ı "yenilgiye uğrattıklarını" savunan Trump, İranlılarla müzakerelerin sürdüğüne işaret etti.

Trump, "Şu anda onlar konuşuyor, biz de konuşuyoruz. Onlar bizimle anlaşma yapmak istiyor." ifadesini kullandı.

WITKOFF, İRAN MÜZAKERELERİNDEN UMUTLU

Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, Miami'de başlayan yatırım zirvesinde, İran'la ilgili açıklama yaptı.

Görüşmelerin sürdüğüne atıf yapan Witkoff, "Bu hafta toplantılar olacağını düşünüyoruz. Görüşmeler konusunda kesinlikle umutluyuz. İranlıların bir süredir elinde bulunan 15 maddelik anlaşma masada. Onlardan bir cevap bekliyoruz; bu (cevap) her şeyi çözecektir." diye konuştu.

İşte ABD-İsrail İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

00:43 ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geliyor

00:36 İran Atom Enerjisi Kurumu: ABD-İsrail saldırılarında, Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet etti

00:23 ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'ın, başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkez bölgesini hedef aldığı misillemede 1 kişi öldü

00:22 Yemen'deki İran destekli Husiler, herhangi bir ittifakın ABD veya İsrail ile birlikte İran'a karşı savaşa katılması ya da Kızıldeniz'in bu amaçla kullanılması halinde doğrudan askeri müdahalede bulunacaklarını açıkladı

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta faciaya ramak kala: Öğrenci servisinin freni boşaldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
