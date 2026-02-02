Barış masası Türkiye'de kuruluyor! ABD-İran hattında kritik gelişme

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile nükleer görüşmelere başlanması talimatı verdiği bildirildi.

AFP'nin haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İranlı yetkililere ABD ile nükleer görüşmeler yürütülmesi talimatı verdi.

ABD ve İran arasında yürütülecek görüşmelerde yalnızca nükleer dosyasının ele alınacağı kaydedildi.

Öte yandan Fars Haber Ajansı'na konuya ilişkin bilgi veren İranlı bir kaynak, Pezeşkiyan'ın ABD ile görüşme talimatı verdiğini doğruladı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi ve ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önümüzdeki günlerde görüşmesi bekleniyor.

Ayrıca Fars Haber Ajansı'na dayandırılan bilgilerde, ABD ile yapılacak görüşmelerin önümüzdeki günlerde büyük olasılıkla Türkiye'de gerçekleştirileceğini aktardı.

ABD MEDYASI DA DUYURMUŞTU: MÜZAKERELER TÜRKİYE'DE OLABİLİR

Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlerde, Türkiye, Mısır ve Katar'ın bu hafta Ankara'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililer arasında bir görüşme ayarlamak için çalıştığı öne sürülerek, İran ve ABD heyetlerinin bu hafta Türkiye'de bir araya gelebileceği iddia edilmişti.

"TRUMP DİPLOMATİK ÇÖZÜME AÇIK"

Haberlerde adı açıklanmayan bir yetkilinin, "İşlem ilerliyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." ifadelerine yer verilirken, Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı konusunda henüz nihai bir karar vermediği ve diplomatik bir çözüme açık olduğu belirtilmişti.