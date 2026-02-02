İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2026 Pazartesi / 15 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4928
  • EURO
    51,5842
  • ALTIN
    6671.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Barış masası Türkiye'de kuruluyor! ABD-İran hattında kritik gelişme
Dünya

Barış masası Türkiye'de kuruluyor! ABD-İran hattında kritik gelişme

İran medyası, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın, ABD ile nükleer anlaşma yapılması talimatını verdiğini belirterek, Dışişleri Bakanı Arakçi ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önümüzdeki günlerde görüşeceğini öne sürdü. Öte yandan zirvenin Türkiye'de yapılmasının beklendiği ifade edildi.

HABER MERKEZİ2 Şubat 2026 Pazartesi 13:46 - Güncelleme:
Barış masası Türkiye'de kuruluyor! ABD-İran hattında kritik gelişme
ABONE OL

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile nükleer görüşmelere başlanması talimatı verdiği bildirildi.

AFP'nin haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İranlı yetkililere ABD ile nükleer görüşmeler yürütülmesi talimatı verdi.

ABD ve İran arasında yürütülecek görüşmelerde yalnızca nükleer dosyasının ele alınacağı kaydedildi.

Öte yandan Fars Haber Ajansı'na konuya ilişkin bilgi veren İranlı bir kaynak, Pezeşkiyan'ın ABD ile görüşme talimatı verdiğini doğruladı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi ve ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önümüzdeki günlerde görüşmesi bekleniyor.

Ayrıca Fars Haber Ajansı'na dayandırılan bilgilerde, ABD ile yapılacak görüşmelerin önümüzdeki günlerde büyük olasılıkla Türkiye'de gerçekleştirileceğini aktardı.

ABD MEDYASI DA DUYURMUŞTU: MÜZAKERELER TÜRKİYE'DE OLABİLİR

Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlerde, Türkiye, Mısır ve Katar'ın bu hafta Ankara'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililer arasında bir görüşme ayarlamak için çalıştığı öne sürülerek, İran ve ABD heyetlerinin bu hafta Türkiye'de bir araya gelebileceği iddia edilmişti.

"TRUMP DİPLOMATİK ÇÖZÜME AÇIK"

Haberlerde adı açıklanmayan bir yetkilinin, "İşlem ilerliyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." ifadelerine yer verilirken, Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı konusunda henüz nihai bir karar vermediği ve diplomatik bir çözüme açık olduğu belirtilmişti.

  • Ali Hamaney
  • nükleer

ÖNERİLEN VİDEO

AKINCI TİHA hedefi tam isabetle vurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.