ABD-İran savaşında sona doğru! Trump yönetiminden beklenen açıklama

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gazetecilere açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, çalışmaların hala devam ettiğini söyledi.

"Dün gece bir gelişme olacağını düşünmüştük." diyen Rubio, ABD ile İran arasında olası anlaşmaya ilişkin bugün gelişme olabileceğini dile getirdi.

Rubio, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak teklifin ve nükleer müzakerelerin masada olduğuna dikkati çekerek, "Umarım bunu başarabiliriz." ifadesini kullandı.

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın kötü bir anlaşma yapmayacağını ve ülkesinin diplomasinin başarılı olması için her türlü fırsatı değerlendireceğini söyledi.

Dün Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Yeni Delhi'deki görüşmesinin ardından konuşan Rubio, İran ve Hürmüz Boğazı konusunda günün ilerleyen saatlerinde yeni haberler gelebileceğini belirtmişti.

Rubio, İran'la anlaşmaya varma konusunda "ciddi ilerleme" kaydedilse de nihai sonuca varılmadığını ifade etmişti.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la savaşı sona erdirecek muhtemel bir anlaşmanın bugün sağlanabileceğini belirterek, "Dün gece bazı haberler alabileceğimizi düşünmüştük, belki bugün olur. Ancak bundan çok büyük bir anlam çıkarılmamalı" açıklamasında bulundu.

İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in güvenlik gerekçesiyle gizli bir yerde saklandığı ve İranlı üst düzey yetkililerin dahi güvenlik önlemleri nedeniyle Hamaney ile doğrudan iletişim kuramamasının müzakere sürecini yavaşlattığı öne sürüldü.

ABD basınında ABD'li bir yetkiliye dayandırılan haberde, İran'ın ABD ile yürütülen müzakereler kapsamında yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum kaynaklarının "elden çıkarılmasını" içeren bir mutabakatı prensipte kabul ettiği öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD arasında barışın sağlanmasını öngören anlaşmaya ilişkin, "Henüz kimse bunu görmedi ya da ne olduğunu bilmiyor. Zaten tamamen müzakere edilmiş halde değil" dedi.

Beyaz Saray, ABD ile İran arasındaki olası anlaşma için "iyi bir noktada" olduklarını ancak anlaşmanın tamamlanmasının günler sürebileceğini bildirdi.

00.08 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran meselesindeki tutumunu etkilemekte zorluk çektiği belirtildi.

00.00 ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İran ile müzakere sürecine ilişkin Arap ve Müslüman ülkelerin liderleriyle gerçekleştirilen görüşme sırasında bazı liderlere İbrahim Anlaşmaları'na katılma çağrısında bulunduğunu öne sürdü. Bir ABD'li yetkili söz konusu talebin Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan tarafından hayretle karşılandığını belirterek, "Hat üzerinde sessizlik oldu, Trump şaka yaparak orada olup olmadıklarını sordu" dedi.