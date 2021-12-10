İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7613
  • EURO
    15,6191
  • ALTIN
    789.345
  • BIST100
    2038.67
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, İran yaptırımlarını denetlemek için BAE'ye heyet gönderiyor
Dünya

ABD, İran yaptırımlarını denetlemek için BAE'ye heyet gönderiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımların uygulanıp uygulanmadığını incelemek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) heyet gönderileceğini açıkladı.

AA10 Aralık 2021 Cuma 00:20 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 00:21
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde, İran'la tıkanan nükleer müzakerelerin yanı sıra İran yaptırımlarının BAE'deki durumuna ilişkin soruları yanıtladı.

Price, bazı BAE menşeli özel firmaların İran'dan aldıkları petrolü Çinli firmalara satarak yaptırımları deldikleri yönündeki haberlerle ilgili olarak süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

ABD'li sözcü, "İran'la nükleer anlaşmaya ortak bir şekilde dönene kadar yaptırımlarla ilgili durum değişmeyecek. Bu bağlamda Hazine Bakanlığı yetkilisinin öncülüğündeki bir heyet BAE'ye giderek yaptırımlara uyulup uyulmadığını ele alacak." dedi.

Konunun sadece BAE'li bazı özel firmalarla ilgili olduğunu ve BAE yönetimiyle ilgili olmadığını dile getiren Price, heyete Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) Direktörü Andrea Gacki'nin başkanlık edeceğini ve Hazine Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin heyette yer alacağını belirtti.

Price, İran'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmesi yönündeki çağrısını yineleyerek, ABD'nin bölgedeki müttefikleriyle birlikte diğer tüm seçenekleri değerlendirdiğini ancak önceliklerinin diplomasi yolu olduğunu vurguladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.