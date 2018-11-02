ABD, İran'a uygulanacak yaptırımlardan 8 ülkenin geçici olarak muaf tutulacağını duyurdu.

ABD tarafından yapılan açıklamada, ABD tarafının İran'dan petrol ithal eden sekiz ülkeye geçici olarak muafiyet tanıyacağı ve 2015 yılında imzalanan Nükleer Anlaşma kapsamında kaldırılan yaptırımların tümünün tekrar uygulanacağı duyuruldu.

ABD Hazine Bakanlığı da İran'a karşı uygulanacak olan yaptırımlar kapsamında toplamda 700 kişi ve kurumun yaptırım listesine dahil edileceğini açıkladı. Hazine Bakanlığı ayrıca İran'ı küresel bankacılık sistemi SWIFT'ten çıkarmak istediğini belirtti.