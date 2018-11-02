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ABD, İran'a uygulanacak yaptırımlardan 8 ülkenin geçici olarak muaf tutulacağını duyurdu

ABD, İran'a uygulanacak yaptırımlardan 8 ülkenin geçici olarak muaf tutulacağını duyurdu.

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ABD tarafından yapılan açıklamada, ABD tarafının İran'dan petrol ithal eden sekiz ülkeye geçici olarak muafiyet tanıyacağı ve 2015 yılında imzalanan Nükleer Anlaşma kapsamında kaldırılan yaptırımların tümünün tekrar uygulanacağı duyuruldu.
 
ABD Hazine Bakanlığı da İran'a karşı uygulanacak olan yaptırımlar kapsamında toplamda 700 kişi ve kurumun yaptırım listesine dahil edileceğini açıkladı. Hazine Bakanlığı ayrıca İran'ı küresel bankacılık sistemi SWIFT'ten çıkarmak istediğini belirtti.
 
İran'dan jet yaptırım açıklaması
 
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen ilk açıklamada, "ABD İran halkına karşı hiçbir şey yapamaz" mesajı verildi.
 
 
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamasına göre, ABD İran'a uyguladığı yaptırımları yeniden yürürlüğe koyuyor.
 
8 ülkenin yaptırımlardan muaf tutulacağı da açıklamada belirtildi.
 
Ayrıca 700 kişi İran'a yaptırım konusundaki karalisteye alındı.
 
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran swift sisteminden de çıkarılabilir.
 
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen ilk açıklamada, "ABD İran halkına karşı hiçbir şey yapamaz" mesajı verildi.
 
Dışişleri Bakanlığı Sözccüsü Behram Kasımi, ülkesinin ekonomisinin ABD yaptırımları altında büyük bir sorun yaşamadan işlemeye devam edeceğini öne sürdü. 

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