ABD'den yeni 'İran' hamlesi! Çin şirketleri hedefte

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ABD, İran'la bağlantılı Çin şirketleri ve vatandaşlarına yaptırım uyguladı

ABD, İran'la bağlantılı olduğu gerekçesiyle bazı Çin şirketlerine ve vatandaşlarına yaptırım uygulama kararı aldı.

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ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı. Hazine Bakanlığı, İran'la bağlantısı olan aralarında Cosco Shipping Tanker Co ve China Concord Petroleum Co şirketlerine ve bazı Çin vatandaşlarına yaptırım uygulama kararı aldı.
 

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