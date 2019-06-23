ABD'den İran'a misilleme! Trump emri verdi

ABD basınına yansıyan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump´ın İran´ın ABD´ye ait bir insansız hava aracını düşürmesine yapılacak misillemeyi ertelemesi ardından İran´ın askeri bilgisayar sistemlerine bir siber saldırı emri verdi ve bu saldırı sonucunda İran´ın füze ve roket rampalarına erişimi engellendi.

İsmi verilmeyen bir yetkilinin açıklamasına göre, siber saldırı İran Devrim Muhafızları´nın bilgisayarlarına yapıldı.

İran´dan ABD´nin iddiasına henüz bir yanıt gelmedi.