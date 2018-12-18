İshak Cihangiri: ABD İran'ın hassas ekonomi merkezlerini hedef aldı

Başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinliğe katılan Cihangiri, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin tek taraflı şekilde uyguladığı ambargoların ülke ekonomisine etkilerini değerlendirdi.

Washington yönetiminin Tahran'a yönelik yaptırımlarını "ekonomik savaş" olarak niteleyen Cihangiri, "Halka savaşa girdiğimizi rahatça söyleyemeyiz. Bombalama olmadı ancak Amerikalılar bu durumu 'İran ekonomisine karşı savaş' şeklinde adlandırıp halkı darboğaza sokmak için ülkenin hassas ekonomi merkezlerini hedef aldılar." diye konuştu.

ABD'nin yaptırımlarla petrol, otomotiv ve çelik sektörlerini hedef aldığını kaydeden Cihangiri, "Düşmanın tüm planlarına rağmen İran'da büyük potansiyel oluştu ve Amerikalılar bu gerçekle yüz yüze kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Cihangiri, yaptırımlara karşı yerli ürünlerin kullanılması çağrısında bulunarak, "Bakanlıklar ve devlet kurumlarından yerli ürünlerden faydalanmalarını talep ediyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmasının ardından 7 Ağustos'ta İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını, yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini resmen hayata geçirmişti.

ABD'nin İran'a yönelik 5 Kasım'da devreye giren ikinci yaptırım paketiyle İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanıyor.

Washington yönetimi, İran'a karşı uyguladığı tek taraflı petrol ambargolarından Türkiye'nin de aralarında olduğu 8 ülkeye geçici muafiyet tanımıştı.