ABD ve İran nükleer müzakereler için masaya oturmaya hazırlanıyor.

Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin İstanbul'da Cuma günü bir araya gelebileceğine dair Amerikan basınına haberler yansımıştı.

ABD, İRAN'IN TALEBİNİ KABUL ETTİ

Amerikan Axios'un haberine göre Trump yönetimi, İran'ın görüşmelerin Türkiye'den Umman'a taşınması talebini kabul etti.

TRUMP: İRAN MÜZAKERE ETMEK İSTİYOR, AKTİF OLARAK GÖRÜŞÜYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftalık geçici finansmanı içeren bütçe paketini Oval Ofis'te imzaladıktan sonra gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Bir şeyler yapmak istiyorlar, bakalım somut bir sonuç çıkacak mı" dedi.

İran'ın nükleer tesislerini hedef alan "Gece Yarısı Çekici Operasyonu"nu hatırlatan Trump, "Daha önce bir fırsatları vardı ama işe yaramadı ve biz 'Midnight Hammer' Operasyonu'nu gerçekleştirdik. Bunun tekrar yaşanmasını istediklerini sanmıyorum. Müzakere etmek istiyorlar. Şu anda kendileriyle aktif olarak görüşüyoruz" şeklinde konuştu.