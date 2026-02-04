İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2026 Çarşamba / 17 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5221
  • EURO
    51,5369
  • ALTIN
    7104.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, İran'ın talebini kabul etti! Zirvenin adresi belli oldu
Dünya

ABD, İran'ın talebini kabul etti! Zirvenin adresi belli oldu

ABD-İran geriliminde diplomasi çabaları sürüyor. Cuma günü İstanbul'da yapılması planlanan görüşmeler, İran'ın talebi ve ABD yönetiminin onaylamasıyla Umman'a taşındı.

HABER MERKEZİ4 Şubat 2026 Çarşamba 06:47 - Güncelleme:
ABD, İran'ın talebini kabul etti! Zirvenin adresi belli oldu
ABONE OL

ABD ve İran nükleer müzakereler için masaya oturmaya hazırlanıyor.

Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin İstanbul'da Cuma günü bir araya gelebileceğine dair Amerikan basınına haberler yansımıştı.

ABD, İRAN'IN TALEBİNİ KABUL ETTİ

Amerikan Axios'un haberine göre Trump yönetimi, İran'ın görüşmelerin Türkiye'den Umman'a taşınması talebini kabul etti.

TRUMP: İRAN MÜZAKERE ETMEK İSTİYOR, AKTİF OLARAK GÖRÜŞÜYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftalık geçici finansmanı içeren bütçe paketini Oval Ofis'te imzaladıktan sonra gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Bir şeyler yapmak istiyorlar, bakalım somut bir sonuç çıkacak mı" dedi.

İran'ın nükleer tesislerini hedef alan "Gece Yarısı Çekici Operasyonu"nu hatırlatan Trump, "Daha önce bir fırsatları vardı ama işe yaramadı ve biz 'Midnight Hammer' Operasyonu'nu gerçekleştirdik. Bunun tekrar yaşanmasını istediklerini sanmıyorum. Müzakere etmek istiyorlar. Şu anda kendileriyle aktif olarak görüşüyoruz" şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenler'de metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.