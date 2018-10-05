ABD İran'la dostluğu feshetti! 

Lahey Uluslararası Adalet Divanı’na İran’ın başvurusu üzerine kabul edilen davada mahkemenin ABD yönetiminden Tahran’a yönelik yeni yaptırımlarında insani yarım ve sivil havacılığı hedef alamamasını istemesi iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir kırılmaya neden oldu. Washington, Lahey’in kararında dayanak yaptığı Şah döneminde imzalanan 1955 tarihli Dostluk Anlaşması’ndan çekildi.

39 YIL VURGUSU

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, düzenlediği basın toplantısında, “Yıllar önce çekilmeliydik” dedi. 1979 tarihli İran İslam Devrimi sonrası iki ülkenin arasının kötüleşmesine atıfla anlaşmadan çekilme kararının 39 yıl sonra geldiğini vurgulayan Pompeo, “İran’ın terör geçmişi, balistik füze faaliyetleri ve diğer kötü davranışları göz önünde bulundurulduğunda, bu anlaşma ile ortaya attığı iddialar saçmalık” diye konuştu. Lahey’in kararını ‘değersiz’ olarak nitelendiren ABD’li Bakan, İran’ın mahkemeyi propaganda amaçlarıyla istismar ettiğini öne sürdü.

DEVAMI GELECEK

Pompeo’nun duyurusundan sonra bir açıklama da ABD Başkanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’dan geldi. Bolton, ülkesinin taraf olduğu tüm benzer anlaşmaları gözden geçirdiğini dile getirdi. Lahey’in tutumu sonrası devletlerarası diplomatik ilişkileri düzenleyen Viyana Konvansiyonu’nun, anlaşmazlıkların Uluslararası Adalet Divanı’na taşınmasına olanak sağlayan Ek Protokol’den de çekildiklerini duyuran Bolton, kararın Filistin’in Washinton’a dava açması sonrası alındığının altını çizdi.