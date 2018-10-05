ABD İran'la dostluğu feshetti!
Tahran’ı başvurusunu kabul eden Adalet Divanı’nın İran’a yönelik Amerikan yaptırımlarına sınırlama getirmesinin ardından ABD, iki ülke arasındaki 1955 tarihli Dostluk Anlaşmasını feshetti. Washington, benzer tüm anlaşmaların iptal edeceğini duyurdu.
Lahey Uluslararası Adalet Divanı’na İran’ın başvurusu üzerine kabul edilen davada mahkemenin ABD yönetiminden Tahran’a yönelik yeni yaptırımlarında insani yarım ve sivil havacılığı hedef alamamasını istemesi iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir kırılmaya neden oldu. Washington, Lahey’in kararında dayanak yaptığı Şah döneminde imzalanan 1955 tarihli Dostluk Anlaşması’ndan çekildi.
39 YIL VURGUSU
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, düzenlediği basın toplantısında, “Yıllar önce çekilmeliydik” dedi. 1979 tarihli İran İslam Devrimi sonrası iki ülkenin arasının kötüleşmesine atıfla anlaşmadan çekilme kararının 39 yıl sonra geldiğini vurgulayan Pompeo, “İran’ın terör geçmişi, balistik füze faaliyetleri ve diğer kötü davranışları göz önünde bulundurulduğunda, bu anlaşma ile ortaya attığı iddialar saçmalık” diye konuştu. Lahey’in kararını ‘değersiz’ olarak nitelendiren ABD’li Bakan, İran’ın mahkemeyi propaganda amaçlarıyla istismar ettiğini öne sürdü.
DEVAMI GELECEK
Pompeo’nun duyurusundan sonra bir açıklama da ABD Başkanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’dan geldi. Bolton, ülkesinin taraf olduğu tüm benzer anlaşmaları gözden geçirdiğini dile getirdi. Lahey’in tutumu sonrası devletlerarası diplomatik ilişkileri düzenleyen Viyana Konvansiyonu’nun, anlaşmazlıkların Uluslararası Adalet Divanı’na taşınmasına olanak sağlayan Ek Protokol’den de çekildiklerini duyuran Bolton, kararın Filistin’in Washinton’a dava açması sonrası alındığının altını çizdi.
Dostuk Anlaşması ne içeriyor?
İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği’ni ‘çevreleme’ politikası izleyen Washington’ın bölge devletleriyle yaptığı bir dizi paktın bir parçası olan Dostluk Anlaşması, o dönemki İran Şahlığı ile ABD arasında ‘sürekli barış ve samimi bir dostluk’ olmasını öngörüyordu. İran’da 1979 yılında yaşanan İslam Devrimi sonrasında iki devlet arasında 444 gün süren ve 50’den fazla ABD diplomatik personelin alıkonduğu ‘Rehine Krizi’ de dâhil olmak üzere derin diplomatik krizler yaşansa da, taraflar anlaşmadan bugüne kadar çekilmek için herhangi bir adım atmamıştı.
Pompeo ‘iyi polis’ oldu
ABD’de Başkan Donald Trump’ın son 3 gündür Suriye’deki savaşın faturasını ödemezse tahtını kaybetme tehdit ettiği Suudi Arabistan’a, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan övgü geldi. Washington’ın Tahran karşıtlığı odaklı Ortadoğu stratejisindeki ortağı Riyad yönetimiyle görüşen Pomepo’nun Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a ‘sürekli ve güçlü ortaklığı’ için teşekkür ettiği duyuruldu. Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan açıklamada “Bakan Pompeo ve Prens Selman Yemen de dahil olmak üzere ABD-Suudi Arabistan iş birliğinin genişletilmesi ve bölgedeki İran rejiminin zararlı faaliyetlerine karşı geniş bir dizi bölgesel ve ikili meseleyi ele aldı” denildi.
Hamaney: Durumumuz hassas
İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, “ABD, yaptırımların yenilgiye uğratılmasıyla İran halkından bir diğer tokat yiyecek” dedi. Başkent Tahran’daki Azadi Stadyumu’nda on binlerce Besic milisine hitap eden Hamaney, İran’ın ABD’nin tüm yaptırımlarını yenilgiye uğratacağını söyledi. Adalet Divanı’nın yaptırım kararına atıf yapan Hamaney, “Yaptırımların yenilmesi ABD’nin yenilmesi demektir” diye konuştu. Ülkesinin ABD’nin baskısı ve ekonomik sorunlar nedeniyle ‘hassas’ bir dönemden geçtiğini belirten İranlı lider, “Bir taraftan emperyalist ABD’nin kibirli güçleri ve siyasilerinin bağırmalarına; diğer taraftan insanların geçim zorluklarına sahip olduğumuz için durum hassas” ifadelerini kullandı.
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