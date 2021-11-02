İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2021 Salı / 27 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6022
  • EURO
    11,1247
  • ALTIN
    551.481
  • BIST100
    1533.05
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, İran'la olası bir çatışmaya hazırlık için İsrail'le ortak tatbikata başladı
Dünya

ABD, İran'la olası bir çatışmaya hazırlık için İsrail'le ortak tatbikata başladı

ABD Deniz Piyadelerinden özel bir birliğin, İran'la muhtemel bir çatışmaya hazırlık için İsrail deniz komandolarıyla ortak tatbikata başladığı belirtildi.

AA2 Kasım 2021 Salı 21:14 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 21:15
ABONE OL

İsrail Kanal 12 Televizyonunun haberine göre, ABD muhribiyle gelen ABD Task Force 51 Özel Gücü, daha sonra hava yoluyla İsrail'in güneyindeki Eilat kentine nakledildi.

Haberde, daha önce de ortak tatbikat yapan ABD-İsrail güçlerinin ilk defa "İran'ın bölgedeki bir Amerikan konsolosluğunu veya bir gemiyi ele geçirmeye çalışacağı" senaryosuyla tatbikat yaptığı ifade edildi.

ABD güçlerinin tatbikatın ardından Körfez bölgesine sevk edileceği bilgisi paylaşıldı.

İsrail Donanması ile deniz komando birimi Şayetet 13'ün katıldığı tatbikatla, Tahran'a karşı gövde gösterisi yaparak onu caydırma ve İsrail-ABD arasındaki işbirliğini göstermenin hedeflendiği belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.